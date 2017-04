Le conjoint d'Hélène Martineau écarte la thèse du suicide

Michel Larouche, rencontré par Le Quotidien au quartier général de la Sécurité publique de Saguenay (SPS), lundi après-midi, estime que l'accent a trop été mis sur les problèmes de santé mentale de sa conjointe, depuis le début des recherches. Mme Martineau, qui souffre d'une dépression, ne démontrait pas d'idées suicidaires, a-t-il tenu à souligner.

Hélène Martineau est suivie par un médecin et une thérapeute. Elle prend des médicaments en lien avec sa dépression. « Pour l'instant, la famille ne croit pas au suicide. Son médecin, sa thérapeute et un psychiatre qu'elle a vus n'ont pas détecté d'idées suicidaires », a insisté M. Larouche, avec aplomb. Il dit avoir aussi discuté du sujet avec sa conjointe.

La veille de sa disparition, mardi, Mme Martineau planifiait un voyage pour aller rejoindre sa soeur jumelle identique à Canmore, en Alberta, le vendredi suivant. Ce voyage, d'une durée indéterminée, visait à lui permettre de se retrouver et à se changer les idées.

Elle hésitait toutefois à quitter le domicile familial de la rue Montgomery, se sentant coupable de laisser ses trois filles de 15, 19 et 21 ans, le temps de son séjour.

Croyant que les thèses de l'égarement, du malaise ou de l'acte criminel sont à privilégier, Michel Larouche demande à la population de redoubler de vigilance. « Six jours après sa disparition, elle peut être partout au Québec. »

Il ajoute que sa conjointe a généralement de la difficulté à s'orienter et que les médicaments auraient pu la désorienter davantage. « Je demande aux gens de faire un exercice de mémoire et de penser à ce qu'ils faisaient mercredi après-midi, où ils se trouvaient, et à penser ensuite s'ils ont vu quelque chose d'anormal, une auto anormale, et à faire le même exercice pour les jours suivants. »

Objets à rechercher

Le jour de sa disparition, Hélène Martineau est partie sans porte-monnaie, cellulaire ou sac à main. M. Larouche souligne qu'elle avait cependant avec elle ses lunettes, son porte-clés et des flacons de médicaments d'ordonnance.

Les médicaments pourraient se trouver dans un petit sac de plastique Jean Coutu, où elle s'était rendue plus tôt. Elle portait une veste noire de marque North Face et une tuque noire lorsqu'elle a quitté sa résidence.

M. Larouche tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux recherches des derniers jours. « Nous avons eu une super belle contribution de la population. Nous voulons remercier tout le monde pour leur temps, la nourriture qui nous est amenée, c'est incroyable. »

Plusieurs membres de la famille de l'extérieur de la région, de La Tuque, notamment, d'où Hélène Martineau est originaire, se sont déplacés à Arvida pour contribuer aux recherches et se soutenir pendant ces moments difficiles.

Michel Larouche a précisé qu'il a été interrogé par les enquêteurs et qu'il n'a pas été jugé nécessaire de lui faire passer le test du polygraphe. Il est prêt à le passer si cela lui est demandé.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter les policiers de Saguenay au (418) 699-6000.