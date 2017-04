Former des archéologues autochtones

Amener les Autochtones à pouvoir faire des fouilles archéologiques sur les sites foulés par leurs ancêtres, interpréter ce patrimoine et le partager. C'est ce que propose un programme court présentement en élaboration à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), dont une première application a eu lieu l'été dernier, dans le secteur de La Romaine, sur la Côte-Nord.

Marco Bacon, directeur du Centre des Premières nations Nikanite de l'UQAC, souligne que le projet de programme court en archéologie pour les Premières nations répond à des besoins économiques, mais qu'il a aussi une importance culturelle et identitaire.

C'est en fait le projet de prolongement de la route 138, entre le village de Kegaska et celui de La Romaine, qui a permis de jeter les premières bases de ce projet de programme d'études universitaires en archéologie dédié aux Premières Nations, dont l'idée initiale avait germé quelque six ans plus tôt.

Avant d'entreprendre la construction de la route, les zones ayant un potentiel archéologique devaient être identifiées et fouillées. La communauté innue d'Unamen Shipu, située dans le secteur de La Romaine, était responsable de l'appel d'offres des fouilles archéologiques de ce projet du ministère des Transports.

Après des discussions avec Érik Langevin, archéologue et professeur à l'UQAC, il a été décidé de profiter des fouilles à réaliser pour former des membres de la communauté à la pratique de l'archéologie, explique-t-il, en entrevue.

Transmission culturelle

Une quinzaine de membres de la communauté, de tous âges, se sont montrés intéressés à participer au projet et à suivre les cinq cours universitaires qui seront reconnus dans le programme court en archéologie pour les Premières Nations.

« L'idée est de former des gens qui vont avoir le bagage pour faire des fouilles archéologiques, mais qui vont aussi pouvoir travailler éventuellement comme prof d'histoire, dans des musées, transmettre leurs connaissances dans les écoles secondaires ou travailler dans les divisions territoriales des conseils de bande », donne en exemple l'archéologue.

Le projet est élaboré de pair avec le Centre des Premières Nations Nikanite de l'UQAC. Il s'inscrit dans les visées du Plan Nord, qui soutient la formation des populations autochtones, pour leur permettre de profiter des retombées des grands chantiers qui se déroulent près de leurs communautés.

Si le projet s'insère dans un cadre économique, les retombées de la formation ont avant tout une importance culturelle et identitaire pour les peuples autochtones, souligne le directeur du Centre Nikanite, Marco Bacon.

« Au-delà de l'autonomisation des peuples, cela va permettre de transmettre notre préhistoire, de l'inculquer à nos jeunes pour leur donner un sentiment de fierté, partage-t-il. Ça va aussi venir appuyer la tradition orale et permettre de renforcer l'identité à travers l'histoire. »

Cours complétés

Les étudiants innus ont complété trois cours du programme court jusqu'à maintenant. Ils ont suivi en mai 2015 un premier cours en techniques et méthodes en archéologie.

Ils ont ensuite complété leur stage en archéologie lors du premier mois des fouilles sur le terrain, accompagnés d'archéologues et de professionnels de recherche, avant d'y prendre part eux-mêmes comme employés.

En février, un cours de préhistoire amérindienne a été donné, pour leur permettre d'interpréter les données des fouilles. Les deux derniers cours restent à déterminer selon le profil et les intérêts professionnels des étudiants.