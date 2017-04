Le projet de musée abandonné

Cette demande ne s'est pas faite sans un pincement au coeur pour l'ex-ingénieur et passionné de l'histoire d'Arvida, Gilles L. Michaud. Invité à expliquer les motifs de la dissolution après la parution d'un avis en ce sens dans Le Quotidien il y a quelques jours, l'ancien employé d'Alcan s'est dit à bout de souffle.

Gilles L. Michaud ne veut pas soulever de polémique, mais il laisse entendre que lui et ses collègues de la CPA restent avec un goût amer en bouche. L'organisme comptait notamment en ses rangs l'ancien maire d'Arvida et de Jonquière, Francis Dufour, et le professeur en relations industrielles de l'UQAC, Pierre Deschênes. Jean-Hugues Lalancette a aussi fait partie des membres fondateurs de la petite corporation, officiellement enregistrée en 2008. L'entité a succédé au Centre de valorisation d'Arvida et de l'aluminium (CVAA), qui lorgnait l'église Saint-Jacques pour y installer un centre d'interprétation en deux volets. Le premier était consacré aux artéfacts et aux divers procédés de fabrication d'hier à aujourd'hui, alors que le deuxième était axé sur l'interprétation et les visites pédagogiques. Le temple religieux a finalement été acquis par Robert Doré, le patron de Québec Issime.

Manque de soutien

« On a travaillé très fort sur ce projet-là, mais on n'a jamais obtenu le soutien de la Ville. Elle a formé la Corporation pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida (CORPA) et il y a eu quelques tentatives de rapprochement qui n'ont jamais fonctionné. La Ville a suggéré qu'on devienne un appendice du Musée Sir William Price, mais nous n'avions pas les mêmes objectifs », raconte Gilles L. Michaud, qui a été nommé membre du Club des ambassadeurs d'Arvida l'an dernier. Le citoyen natif de la rue Hunt possède une imposante collection d'objets, de documents d'archives et de photographies relatant l'histoire d'Arvida.

Le groupe de Gilles L. Michaud n'a jamais réussi à obtenir des engagements financiers des trois paliers de gouvernement, nécessaires à l'implantation de son musée.

« On avait réussi à convaincre Étienne Jacques et Rio Tinto avait accordé 20 000 $ au projet. Le CQRDA avait mis 10 000 $. On a obtenu des archives du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida (SNEAA), qu'on a remis à la Société historique. On a recueilli plein d'artéfacts. On y croyait vraiment », énonce Gilles L. Michaud. Après avoir constaté que le projet de centre d'interprétation ne verrait pas le jour, faute de moyens financiers, la corporation a remis l'argent à la compagnie.