Des petits chasseurs de cocos envahissent Jonquière

L'ambiance était à la fête, samedi, sur les terrains du Patro. Cracheurs de feu, pompiers, cadeaux, chocolat et bien des sourires étaient aux rendez-vous.

«Il s'agissait de la 3e édition de l'événement, qui est toujours plus populaire d'année en année. Il y avait 430 enfants présents, en plus de leurs parents. Ce qu'on souhaite, c'est offrir du chocolat et des cadeaux à des enfants qui n'auront pas nécessairement de cocos de Pâques à la maison. Tout le monde était ravi et il n'y a pas eu de chicane, car chaque enfant repartait avec un chocolat et un toutou, même s'il n'avait pas trouvé de coco durant la chasse», explique le directeur du Club optimiste de Jonquière, Stéphane Lepage.

Les cocos étaient cachés sur les terrains et les petits étaient invités à partir à la chasse en matinée. Un diner était ensuite organisé et 800 hot-dogs se sont envolés. L'événement s'est terminé avec un spectacle d'Atchoum, pour le plus grand plaisir des petits. L'activité était entièrement gratuite.