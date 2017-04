Plusieurs citoyens de Saint-Bruno privés d'eau

De nombreux citoyens de Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean, sont privés d'eau depuis vendredi soir, en raison d'un bris d'aqueduc majeur. Des équipes travaillent sur le terrain actuellement, afin de régler le problème le plus rapidement possible. Le service devrait être partiellement rétabli aux alentours de 17h, samedi.

Le bris touche les résidences des rangs 6, 7, 8 et 9 et de la route 170, entre autres. Une dizaine d'agriculteurs et la Fromagerie Saint-Laurent seraient également touchés par cette situation. En tout, on parle de 40% des citoyens de la municipalité.

Les autorités municipales offrent des 18 litres d'eau à l'hôtel de ville de Saint-Bruno et des pompiers ont également fait la tournée des résidences pour donner de l'eau potable.

Le maire Réjean Bouchard a bon espoir que le service d'aqueduc sera rétabli en soirée, samedi.

La municipalité informe toutefois les citoyens que l'eau devra être bouillie durant quelques jours, puisque les travaux de réparation se poursuivront au cours de la semaine prochaine.