L'économie se porte bien, selon le président de la Banque Nationale

Louis Vachon estime que la croissance de l'économie est tirée vers le haut par les pays émergents. «C'est à peu près assez garanti que la croissance des pays émergents va être plus forte d'ici 20 ans», a-t-il indiqué.

Le pays suit la parade et l'économie se porte de mieux en mieux. «Au Canada, il y a une croissance modérée à 2% et le Québec va relativement bien. En 2016, il y a 86 000 emplois créés avec un budget équilibré. C'est venu prouver qu'on n'a pas besoin de déficits pour créer des emplois. Sinon la Grèce serait #1 dans la création d'emplois. Au Québec les exportations continuent d'être à la hausse et le taux de chômage est très bas. C'est lié en partie au bassin de main-d'oeuvre qui baisse. Ailleurs au Canada ça se maintient, car ils ont plus d'immigration que nous», a analysé l'arrière-petit-fils de Joseph-Arcade Vachon et Rose-Anna Giroux, les créateurs des petits gâteaux Vachon.

Louis Vachon s'est attardé à l'économie régionale, basée sur les ressources naturelles. «Créez des jobs ici et vous allez maintenir votre population. Aujourd'hui, il y a plus d'emplois à Montréal que dans tout le reste du Québec. Ce n'est pas une loi de la nature qu'il doit se créer plus d'emplois à Montréal. Ici, il faut travailler sur l'immigration et le développement économique. Il faut aussi investir en productivité», a-t-il poursuivi.

Dans la même veine, il s'est réjoui de la place qu'occupent maintenant l'entrepreneuriat, et sa valorisation, dans le discours, ciblant au passage la présence d'une émission comme Dans l'oeil du dragon à Radio-Canada. Il a rappelé que le Québec partait de loin alors «qu'il y a 60 ans, les patrons parlaient anglais et nous on faisait la ''job''. Ensuite, il y a eu une grande génération d'entrepreneurs ici avec les Serge Godin (CGI), Alain Bouchard (Couche-Tard) et Charles Sirois. C'est une des plus grandes cohortes d'entrepreneurs de l'histoire du Canada», a mentionné Louis Vachon.

L'importance du savoir

Il a de plus ciblé l'importance du savoir dans l'économie de demain. Il a donné l'exemple des villes de Detroit et Pittsburgh. «Detroit était une des villes les plus riches il y a 40 ans. Pittsburgh a subi le même sort. Mais à Pittsburgh aujourd'hui vous ne verrez aucune aciérie dans la ville. À Pittsburgh, ils ont utilisé leur université pour repositionner leur économie. Aujourd'hui, on est très content d'être partenaire avec l'UQAC. C'est important de faire du maillage avec les cégeps et l'université», a-t-il professé.