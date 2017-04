Cellulaire sur la route 155: les Jeannois en ont ras le bol d'attendre

Le déploiement de la téléphonie cellulaire et du service Internet haute vitesse dans l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean est au coeur des préoccupations des élus jeannois. Le dossier tarde à se réaliser et ils en ont ras le bol d'attendre.

Vendredi, le député péquiste Alexandre Cloutier était accompagné de maires et préfets du Lac-Saint-Jean pour continuer à mettre de la pression sur le gouvernement. Ils ont fait signer une pétition à l'intersection des routes 169 et 155, à Chambord, afin de démontrer l'urgence d'agir.

« À peu près tout le monde veut signer cette fameuse pétition afin de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'une fois pour toutes, l'ensemble de la région ait un réseau cellulaire digne de ce nom ainsi qu'Internet haute vitesse. C'est nécessaire pour le développement économique, c'est nécessaire pour la sécurité », a mentionné le député péquiste.

Accompagnés de bénévoles et de membres du comité «Le réseau cellulaire partout pour tous», les élus ont intercepté les camionneurs et automobilistes. Des milliers de personnes ont été rejointes par cette nouvelle offensive.

À quelques moments, ce moyen de pression a retardé la circulation sur la 169. Plusieurs usagers de la route ont dû user de patience lorsqu'ils se sont retrouvés coincés dans une longue file d'attente. « Nous avons été avisés de la situation et nos policiers se sont rendus sur les lieux a afin de régulariser le tout », a mentionné Jean Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec.

« Dès que l'on sort des limites urbaines d'Hébertville, on n'a pas de signal cellulaire, jusqu'à l'intersection de la route 175. C'est rendu une obligation en 2017. On parle en Chine et au Japon, mais on n'est pas capable de parler dans le petit parc. Ce n'est pas normal », a commenté Doris Lavoie, mairesse d'Hébertville.

« Ça fait longtemps que l'on travaille le dossier. Il était chapeauté par l'ancienne Conférence régionale des élus (CRÉ) et on attend toujours des réponses. On voit la quantité de gens qui signent la pétition. Ça va permettre à nos gouvernements supérieurs de bien réfléchir à notre demande et surtout de nous accorder le peu de sous que ça va prendre pour combler la différence », a commenté Marc Asselin, maire d'Alma.

La pétition est disponible sur le site de l'Assemblée nationale ainsi que sur la page Facebook du député de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier. Dans un mois, il la remettra à qui de droit.

Rencontre avec le PM

Dany Morin, l'homme d'affaires qui milite en faveur de la cause, a obtenu une rencontre avec le bureau du premier ministre, Philippe Couillard. Celle-ci aura lieu mardi matin. « On me dit que ç'a bougé au cours des deux dernières semaines dans le dossier. On va continuer de travailler fort pour avoir des réponses positives », a insisté M. Morin.

« C'est juste 6M$ ! C'est des peanuts pour régler le dossier alors on s'attend à ce que le premier ministre donne son aval. (...) On veut que les jeunes familles choisissent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour s'y établir, mais encore faut-il qu'il y ait un minimum de services. », a ajouté Alexandre Cloutier.

« Les MRC et municipalités acceptent de mettre des sous dans le projet. Nous demandons 1,8 M$ au gouvernement. C'est le temps qu'on règle le problème pour nos petites communautés et pour la sécurité et pour le développement économique », a affirmé la préfète de la MRC du Domaine-du-Roy, Ghislaine Hudon.