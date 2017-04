André Gagné, un policier aimé et respecté

Afin de marquer le coup, les deux hommes ont patrouillé ensemble le 7 avril. Cette manière employée pour souligner le dernier quart de travail d'un policier d'expérience qui compte un fils ou une fille dans les rangs est devenue une tradition à la SPS.

L'ultime journée d'André Gagné s'est donc avérée fort riche en émotions, lui qui, pour une dernière fois, a enfilé l'uniforme marine et le gilet pare-balles. Depuis quelques années déjà, le policier revêtait chaque jour la chemise blanche assortie de l'insigne du grade de lieutenant.

André Gagné en a vu de toutes les couleurs, au cours de sa carrière policière, lui qui a gravi les échelons de sa profession après avoir été embauché par la Sûreté municipale de Chicoutimi en 1984. Calme, un brin flegmatique, il a toutefois eu du mal à rester impassible alors que filaient entre ses doigts les dernières minutes de cette ultime journée au poste.

« On veut être fort, mais on ne l'est pas vraiment. Je ne voulais pas aller voir mon équipe pour une dernière fois. Je me suis dit : "je vais pleurer". Je suis entré dans le cadre de porte et j'ai été obligé de reculer. Je n'étais pas capable. Après, ça allait mieux », raconte le vétéran de la police.

Remué

Lors d'une entrevue réalisée au quartier général de la SPS, vendredi dernier, André Gagné était visiblement remué par les événements des dernières heures. Il projetait l'image d'un homme planté quelque part dans une zone désertée, limitrophe entre le rêve et la réalité.

« C'est un livre qui se ferme. Comme policier, on est là pour aider les gens. C'est un beau métier et c'est très valorisant. On voudrait faire ça toute notre vie, mais on sait qu'on ne peut pas. C'est le temps de se retirer », s'est résigné l'homme de 56 ans avec pragmatisme.

En parcourant les rues de Saguenay avec son garçon à bord d'une autopatrouille, André Gagné a pu regarder dans le rétroviseur de sa propre carrière et voir défiler les moments phares de trois décennies passées à servir et à protéger les citoyens. Des enfants morts portés par des policiers dans la foulée d'accidents de la route, un bambin noyé dans une piscine, une prise d'otage rocambolesque, le sauvetage d'un désespéré dans les eaux froides du Saguenay, un homme barricadé. Autant d'instants à jamais gravés dans la mémoire du lieutenant qui avait d'ailleurs passé en revue les événements marquants de son parcours professionnel lors d'une entrevue accordée au Progrès-Dimanche il y a trois ans. Danny Gagné venait alors d'être embauché par la SPS et le reportage traçait le parcours de trois générations de policiers issus d'une même famille. Le père d'André Gagné, Henri, a été constable à la Sûreté du Québec.

Fait à noter : André Gagné était aussi bien connu et aimé des journalistes affectés à la couverture des faits divers.

« Je comprenais leur travail et ils connaissaient le mien. J'ai toujours collaboré avec eux et il y avait un respect mutuel », a-t-il fait remarquer.