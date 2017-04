75 ouvrages présentés à l'UQAC

Écrits en intégralité par des professeurs et des chargés de cours de l'UQAC, les ouvrages étaient à la disposition de la cinquantaine de personnes venues assister à la publication groupée. Certains existeront même en format électronique sous peu. « Je tiens à souligner cette remarquable production littéraire. C'est un très beau rayonnement pour l'UQAC et pour la littérature », a tenu à souligner le vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création de l'UQAC, Mustapha Fahmi.

Lui-même auteur d'un livre présenté lors de ce 5 à 7, M. Fahmi a tenu à souligner l'importance de la littérature pour la société. « Elle fait de nous de meilleures personnes, elle nous permet de nous voir sous d'autres lumières », a-t-il précisé.

Ce lancement collectif vise à souligner la Déclaration des bibliothèques québécoises, qui a pour objectif de promouvoir la littérature dans la province. Ma bibliothèque, j'y vais est le thème de la campagne menée dans toutes les bibliothèques du Québec. Au total, ce sont six personnes qui ont joué le rôle d'ambassadeurs pour la bibliothèque Paul-Émile-Boulet. « Tous les auteurs ont fait d'énormes sacrifices et des efforts essentiels pour le développement de la société. Leur travail doit être reconnu à sa juste valeur », a fait remarquer l'ambassadrice de la bibliothèque de l'UQAC et professeure au département de sciences économiques et administratives de l'UQAC, Jeanne Simard.

L'équipe derrière ce projet espère faire de ce lancement un événement annuel.