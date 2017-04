Plusieurs nouveautés à la Dam-en-Terre cet été

Le centre de villégiature Dam-en-Terre prépare sa saison estivale de croisières et plusieurs nouveautés sont au programme. Une croisière-retrouvailles et des rabais pour les citoyens seront entre autres offerts.

« Dans le cadre des Fêtes du 150e, la Dam-en-Terre est heureuse d'offrir une promotion exclusive aux citoyens. Pour stimuler les résidants à expérimenter la croisière sur le lac Saint-Jean et sortir leur visite, à chaque achat d'un billet adulte par un visiteur pour une croisière régulière, il recevra un billet gratuit », ont expliqué le président et la directrice générale de la Dam-en-Terre, Alain Fortin et Virginie Brisson.

Toujours dans le cadre des Fêtes du 150e, le bateau La Tournée accueillera la première croisière-retrouvailles de l'histoire. Réunissant l'ensemble des personnalités politiques ayant participé au développement de la municipalité, la croisière-retrouvailles lèvera l'ancre le 20 juillet prochain à 18 h.

Députés, maires, conseillers actuels et anciens seront de la fête.

Tous les vendredis soirs, du 21 juillet au 11 août, le Centre de villégiature Dam-en-Terre confie l'animation des croisières à l'École de danses latines Salsa Contigo, une alliance débutée en 2016 qui se poursuit en 2017.

De plus, pour une quatrième année, le bateau La Tournée devient une navette fluviale et traverse le lac Saint-Jean en direction de Roberval. Selon le président Alain Fortin, l'achalandage des croisières Bato-vélo connaît une croissance chaque année.