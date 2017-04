18 semaines pour refaire la rue Labrecque.

« On va refaire la canalisation complète de la rue dans son ensemble avec les égouts pluviaux et sanitaires et l'aqueduc », a expliqué Sonia Simard, responsable des communications à Saguenay.

Les travaux seront réalisés en trois phases. Ils débuteront dans la portion comprise entre la rue Racine et la rue Lévis, face au Manoir Champlain. La deuxième partie des travaux se fera entre cette dernière et la rue Jacques-Cartier. La dernière étape sera faite entre la rue Jacques-Cartier et la rue Price. Les trois portions prendront chacune six semaines.

L'étalement des phases a été pensé en fonction de permettre la circulation sur les portions non touchées.

Selon Sonia Simard, idéalement les travaux commenceraient en mai. Comme les travaux s'étendront sur plus de quatre mois, ils pourraient être complétés au début septembre seulement.

« Tout sera coordonné avec les festivités et les activités », a d'abord mentionné Mme Simard. Ainsi, des rencontres ont déjà eu lieu avec les propriétaires touchés, notamment les commerces de la rue Racine. « On travaille là-dessus de façon assidue depuis un mois », a-t-elle ajouté.

D'après Mme Simard, la Ville a tenté d'accommoder les événements touchés et certains ont même été transférés. Le promoteur du festival des Rythmes du monde, Robert Hakim, avait entendu par la bouche de commerçants que des travaux allaient être réalisés, mais il n'avait pas encore été contacté officiellement. « On commence à s'installer le 29 juillet et on désinstalle le 13 août », a-t-il expliqué croyant que les travaux auraient un impact sur son événement, qui se déroulera du 3 au 12 août. Pour sa part, Sonia Simard a mentionné qu'on croit du côté de la Ville que le festival ne sera pas touché, car les travaux seront réalisés entre les rues Price et Jacques-Cartier à ce moment. L'organisation des Rythmes du monde sera rencontrée plus tard par Saguenay, comme il avait été prévu par la Ville.

Rue du Havre

En plus de la rue Labrecque, la rue du Havre sera réasphaltée. Ces travaux font partie du même contrat. Une visite sur place a permis de constater le mauvais état de la rue parallèle à la rue Racine, mais en contrebas. Plusieurs épisodes d'asphaltage ont eu lieu au cours des années, alors que du pavé est même encore visible au coin de la rue Salaberry. Sonia Simard ignore si une telle surprise attend l'entrepreneur sur la rue Labrecque, qui borde notamment la maison d'époque J.E.A. Dubuc. « On va le découvrir avec les excavations », a-t-elle répondu.