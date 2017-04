Pas si vite les gars

CHRONIQUE CUISINE / Je ne pouvais quitter le dossier « escargot » sans ces petites informations et anecdotes. J'espère que vous aimerez aussi la petite recette vite fait de brochette d'escargot qui fera différent en amuse-gueule.

La durée de vie des escargots

Elle variera selon les espèces et leur habitat.

Dans la nature, les achatines vivront autour de cinq à sept ans alors que les Hélix dépassent rarement l'âge de trois ans.

En captivité, leur longévité est bien plus longue et va de dix à quinze ans pour la plupart des espèces. Certains escargots ont vécu plus de trente ans.

L'escargot géant africain

Nommés achatines, les adultes de cette variété mesurent en moyenne 8 cm de long (3 pouces), mais peuvent dépasser les 20 cm (8 pouces, y avez-vous pensé ?). L'achatiniculture désigne l'élevage de ce type d'escargot.

Au Maroc, le climat est particulièrement propice pour l'héliciculture. La production oscille entre 10 000 à 15 000 tonnes par an et entre 80 à 85 % sera exportée. Il ne faut que 3 à 4 mois de maturation. Ainsi, deux productions par an pourront être récoltées.

Les marchands d'escargots ou « l'babouch » attendent les clients sur le coin des rues, devant leurs charrettes et leurs gigantesques marmites. Ils y servent des bols d'escargots cuits dans un bouillon épicé.

Anecdote

On peut lire sur Wikipédia que cette variété d'escargots africains est devenue populaire comme animal de compagnie depuis quelques années, puisqu'il est, semble-t-il, très sociable ! Petit problème, il est aussi extrêmement prolifique. Il ne faut donc absolument pas le relâcher dans la nature, ce qui pourrait résulter par des conséquences catastrophiques pour la flore locale. « Entre septembre 2011 et janvier 2012, pas moins de 35 000 spécimens auraient été répertoriés dans la région de Miami. Le mollusque avait déjà envahi Miami par le passé, ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et d'autres pays des Caraïbes.

La première irruption de l'espèce daterait, selon l'AFP, de 1966, lorsqu'un adolescent a ramené dans ses valises trois de ces escargots. Sa grand-mère les aurait libérés dans la nature. De ces trois spécimens naquirent 18 000 rejetons, dont l'éradication nécessita, à l'époque, neuf ans et un million de dollars. »

Ouf ! Rassurez-vous, ça ne devrait pas encore être un problème chez nous puisque cette espèce supporte très mal les températures en dessous de 15 °C. Une température inférieure à 10 °C provoque irrémédiablement l'hibernation, puis la mort. Un bon côté à notre hiver.

Surprise

On exploite aussi l'héliculture pour récolter la bave d'escargot afin de l'utiliser dans le domaine des produits cosmétiques pour les soins de la peau. Les éléments naturels que contient cette bave permettent de régénérer la peau, amoindrir les cicatrices, soigner les brûlures, redonner de l'élasticité et de la souplesse à la peau, gommer les rides, les cellules mortes et réduire les vergetures.

Croyances

Certains biologistes et auteurs pensent que le dard d'amour serait à l'origine du mythe de Cupidon qui décoche des flèches ardentes pour faire naître l'amour. On croit en effet que les Grecs anciens, étant déjà de bons naturalistes, ont parfaitement pu observer ce phénomène chez les escargots et le transposer chez l'humain dans leur mythologie.