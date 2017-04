Un déversement très coûteux sur la route 175

Un camion de l'entreprise était alors entré en contact avec celui d'une autre compagnie immobilisé le long de la route.

Le déversement a touché la chaussée et les abords de la route sur une distance d'environ un kilomètre, a révélé par courriel Sophie Gauthier, conseillère en communications au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). La majeure partie des contaminants demeure confinée à l'emprise de la route.

En date du 12 avril, les travaux avaient permis de retirer pas moins de 5700 tonnes de sols contaminés (l'équivalent de 350 camions), 1300 tonnes de neige et 145 000 litres d'eau. Le tout a été transporté vers des sites autorisés. Les travaux ont nécessité jusqu'à quatre pelles mécaniques au même moment. La circulation est d'ailleurs toujours perturbée dans le secteur.

Un intervenant d'Urgence-Environnement assure un suivi sur place depuis l'accident. Il veille à ce que toutes les matières contaminées par le produit déversé soient récupérées dans les meilleurs délais.

Plusieurs mesures

Le MDDELCC mentionne que l'important couvert de neige (plus de 2,5 mètres à certains endroits) sur le site du déversement a fait en sorte qu'il a été plus difficile de délimiter la zone touchée et de suivre la trajectoire exacte du diesel déversé.

« Immédiatement après avoir constaté la migration des hydrocarbures, des mesures de mitigation ont été mises en place pour restreindre la propagation des contaminants et protéger l'environnement. On parle de boudins absorbants pour les hydrocarbures, tandis que des bassins de rétention ont été aménagés dans le fossé. L'eau qui s'y accumule est pompée quotidiennement. Également, une douzaine de digues ont été érigées dans les fossés et les cours d'eau à proximité du point de déversement. Ces mesures de mitigation permettent de s'assurer que les hydrocarbures demeurent confinés dans la zone sinistrée et qu'elles resteront en place tant et aussi longtemps qu'il y aura présence d'hydrocarbures et que l'opération de nettoyage ne sera pas terminée », a poursuivi la porte-parole.

L'assureur de Transport Casco, responsable du déversement, a embauché une firme spécialisée pour effectuer le nettoyage des lieux. Cette firme de récupération est en lien avec le ministère des Transports.