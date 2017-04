Des doutes sur la mémoire d'un accusé

Le procès de l'homme de 35 ans de Larouche s'est poursuivi jeudi, au Palais de justice de Chicoutimi, devant le juge Michel Boudreault, de la Cour du Québec. Martel-Poliquin est accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles.

Le 9 août 2013, sur l'autoroute 70 près de Larouche, l'accusé, qui avait consommé deux grosses bières dans la journée, selon son récit, a voulu effectuer une manoeuvre de dépassement lorsque le véhicule qui le précédait aurait pris la décision de se rendre sur la voie rapide de l'autoroute au même moment.

Choc inévitable

Martel-Poliquin n'a pas été en mesure d'éviter la collision. Le véhicule des victimes s'est retrouvé sur le terre-plein. Les occupants ont été sérieusement blessés, la dame ayant même dû être amputée d'une jambe.

Me Dominic Bouchard, en défense, a fait témoigner l'accusé. Après avoir raconté son avant-midi au travail, Martel-Poliquin dit être allé dîner à Jonquière et avoir fait des commissions avant d'aller rejoindre un ami au bar pour jouer au billard à 15 h 30.

« J'y ai consommé une grosse bière de 625 millilitres vers 16 h. Nous sommes partis vers 17 h 20 pour aller chez mon ami. J'ai pris une autre grosse bière chez lui. J'ai quitté vers 19 h pour retourner chez moi à Larouche », a mentionné Martel-Poliquin.

« Sur l'autoroute, j'ai dépassé deux véhicules. Par la suite, j'ai vu deux voitures devant moi. J'ai voulu effectuer une manoeuvre de dépassement. J'ai fait mon angle mort, mis mon clignotant et au moment où je voulais dépasser, la voiture des victimes m'a coupé le chemin et il y a eu un impact. Après le choc (les coussins gonflables se sont déployés), je suis allé voir les victimes. Je me suis excusé et je me suis retiré, car je ne pouvais les aider », a ajouté l'accusé.

Odeur d'alcool

Après plusieurs minutes, les policiers ont noté une odeur d'alcool et les yeux rouges de l'accusé, qui semblait aussi dormir lors de son transport vers le poste de police.

« Lorsque les coussins gonflables ont ouvert, une poudre en est sortie. J'avais les yeux qui piquaient. Pour ce qui est du fait que je semblais endormi, j'avais seulement la tête baissée, car je ne pouvais croire ce qui m'arrivait et que l'on soupçonnait que je sois en état d'ébriété », a résumé l'accusé.

La procureure de la Couronne, Me Audrey Allard, est revenue sur le fait que l'accusé avait dit à des témoins qu'il avait consommé deux grosses bières à midi, alors qu'il a dit aux policiers n'avoir rien bu. Elle l'a questionné sur la quantité des bières, croyant qu'il avait pris des 710 ml.

« Si j'ai dit que j'avais bu vers midi, c'est en raison de la nervosité. Je les ai prises en fin d'après-midi. J'ai bu deux grosses bières de 625 ml, pas de 710 ml. Pour les policiers, je n'étais pas obligé de répondre », a-t-il répondu à la Couronne.