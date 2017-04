Un Salon 50+ et des Jeux FADOQ renouvelés

Kiosques d'exposants et compétitions récréatives sont au menu du 28 e Salon 50+ et des Jeux FADOQ 2017. C'est sous le thème Droit au but que l'événement se déroulera.

Du 21 au 23 avril, le tout nouveau centre multisports du Centre Mario-Tremblay d'Alma vibrera au rythme d'un salon et de jeux complètement renouvelés.

D'un côté, les gens pourront visiter le salon avec près de 70 exposants dans des domaines de toutes sortes, tels que la santé, les loisirs ou les voyages. Et de l'autre, ils pourront se familiariser avec les onze compétitions récréatives au programme de la journée.

« Cette nouvelle infrastructure nous permettra de présenter un événement regroupé sous un même toit », affirme Patrice St-Pierre, directeur général de la FADOQ pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava.

Des personnalités de marque seront de la partie pour prononcer des conférences tout au long du week-end. Des mini-conférences seront aussi offertes aux visiteurs.

La figure emblématique de la santé au Québec, Josée Lavigueur, prononcera la conférence Prendre sa santé en main le vendredi. Le lendemain, les organisateurs proposent une rencontre avec Édith Butler et l'auteure de sa biographie Édith Butler, la fille de Paquetville.

En parallèle avec la thématique 2017 Droit au but » et la présence du Centre d'Assistance et d'accompagnement aux plaintes, deux conférences sur des sujets d'actualité seront proposées le dimanche. D'abord, Me Jean-Pierre Ménard parlera en matinée des soins de fin de vie et des nouveaux droits pour les patients. En après-midi, il sera question de la défense des droits dans le système de santé.

En nouveauté cette année, du côté des jeux, on retrouvera l'ajout des Méninges-jeux. Il s'agit de compétitions de scrabble et de bridge. De nouvelles disciplines seront aussi en démonstration.