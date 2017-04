Résolu et Garma s'impliquent

Produits forestiers Résolu et Garma Impression s'associent aux Fêtes du 125 e de Dolbeau-Mistassini.

Pour la compagnie forestière, son implication financière de 25 000 $ était incontournable. « La forêt a joué un rôle important dans le développement de la belle ville de Dolbeau-Mistassini et il est important pour moi que nous puissions, à notre façon, souligner cette importante contribution », a mentionné Richard Garneau, président et chef de la direction chez Produits forestiers Résolu.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, se réjouit de la venue de ce partenaire financier majeur. « C'est une fierté pour nous que l'entreprise qui est propriétaire des installations industrielles majeures ayant façonné le visage de notre ville soit le partenaire de notre événement », affirme le maire Richard Hébert.

Une image de marque pour la fête

Par ailleurs, la collaboration personnelle de Martin Néron, copropriétaire de l'entreprise Garma Impression, vise à fournir une image et un logo associé aux fêtes. « Devant un budget assez sobre pour réaliser les festivités, nous nous étions convaincus qu'il n'était pas nécessaire de se doter d'une image spécifique à la fête. Grâce à la créativité de Martin Néron et à son implication, voilà que nous en avons une magnifique et nous en sommes fiers », a remercié le magistrat

Les premières activités du 125e se tiendront les 20 et 21 mai avec le Week-end retrouvailles. Une grande fête aura lieu à l'aréna du secteur Dolbeau le 20 mai à 20 h, alors que les citoyens, actuels ou passés, sont invités à venir afficher leur appartenance à différentes organisations ou entreprises. « On souhaite que les gens puissent montrer leurs couleurs, leur attachement à différentes organisations du milieu en arborant des écussons autocollants. Des représentants seront sur place pour distribuer leurs écussons, illustrer leurs réalisations passées et accueillir les visiteurs », explique le maire.

Déjà, une vingtaine d'organisations ont confirmé leur présence à la fête. Les participants auront aussi de quoi s'amuser et pourront choisir entre l'animation musicale thématique des Crooners cogneurs et les espaces aménagés pour discuter. Les citoyens qui souhaitent se joindre à l'événement sont invités à s'inscrire dans la section 125 ans d'histoire du site Web de Dolbeau-Mistassini.

« Des capsules vidéo faisant la promotion de la soirée et des organisations présentes seront diffusées sous peu, accompagnées du mot-clic #notre125. Tous les citoyens qui s'inscrivent à la fête sont invités à partager leur enthousiasme et à utiliser le mot-clic », a proposé Richard Hébert.

Lors de cette journée, la Société d'histoire et de généalogie offrira gratuitement la visite guidée Sur les traces de Beauchemin au départ de l'hôtel de ville à 10 h 30 et à 13 h 30 ce jour-là.

La fête se poursuivra le dimanche 21 mai avec la messe commémorative organisée à l'abbaye des Pères trappistes à 9 h 30, suivie de l'inauguration de leur exposition de photos 125 ans de présence au Lac-Saint-Jean. Le brunch des générations, réalisé en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi et Portes ouvertes sur le Lac, aura lieu à compter de midi.

Puis, une plantation d'arbres symbolique à 14 h viendra clore le week-end.