Arrêt Jordan: la région épargnée

Alors qu'un débat a lieu un peu partout au Québec et au Canada, cette décision de la Cour suprême du Canada a très peu d'effet au Palais de justice de Chicoutimi.

En juillet 2016, les juges du plus haut tribunal du pays ont rendu une décision importante, précisant qu'un dossier criminel à la Cour du Québec doit être réglé en 18 mois et en 30 mois pour la Cour supérieure du Québec.

« Nous n'avons pas de problématique régionale. Nous traitons de 95 à 99 pour cent de tous les dossiers criminels de la région en Cour du Québec. Ça équivaut entre 14 000 et 15 000 dossiers annuellement par nos tribunaux », mentionne le juge coordonnateur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Richard P. Daoust.

« À la suite de l'arrêt Jordan, nous avons ciblé les dossiers qui pouvaient avoir un potentiel pour l'arrêt Jordan. Ils ont été analysés. La poursuite en a fait le tour et nous avons proposé un rôle particulier pour voir si cela était nécessaire pour faire de la gestion d'instance. Mais au final, la Couronne avait la situation bien en main et il n'y avait pas de problèmes particuliers », a ajouté le juge Daoust.

Le magistrat est bien au courant que les arrêts de procédure ne sont pas toujours appréciés par le public et que celui-ci a de la difficulté à comprendre que ça puisse se produire.

« Je comprends que le public ait de la difficulté à comprendre les arrêts de procédure. Mais nous ne sommes plus là. Nous sommes passés à autre chose », de dire le juge.

Une bonne nouvelle

Ce dernier croit donc que l'arrêt Jordan pourrait être pratiquement une bonne nouvelle pour l'ensemble du milieu judiciaire.

« Cette décision amène les intervenants à utiliser tous les outils de gestion mis à leur disposition. Car il faut bien comprendre qu'il y a des raisons à la mise en place de Jordan. Lorsque les procédures s'étirent, ça peut amener des témoins à se désintéresser de la cause. Il peut aussi y avoir des décès parmi les témoins. Ce n'est pas seulement l'accusé qui a droit à des délais raisonnables, les victimes et le milieu judiciaire aussi », poursuit le juge coordonnateur.

« De plus, cette situation a fait en sorte que tout le monde s'est aperçu du manque d'effectifs. Et la ministre de la Justice a vu à mettre les ressources là où il y avait des besoins importants. L'arrêt Jordan est une bonne chose pour le justiciable et la population », de préciser le juge Daoust.