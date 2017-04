Artistes et députés s'allient

Denis Villeneuve

Le Quotidien Le Quotidien

Pour la première fois depuis sa création, le Carrefour communautaire Saint-Paul lance une campagne de financement populaire, et ce, avec l'appui des députés péquistes de Chicoutimi et Jonquière. Mireille Jean et Sylvain Gaudreault agiront comme coprésidents d'honneur de l'événement Semeurs de talents visant à amasser 5000 $.