Quand Gros Mollet affronte Boutefeu

Les bières de la Microbrasserie portent toutes un nom. Dans cette démarche, l'idée de la direction est de les personnifier et de mobiliser la population autour d'un jeu qui ne passera pas incognito sur la scène jeannoise.

Les Gros Mollet, Boutefeu, Virecapot, Élégant ou Frappabord sont au nombre des braves qui seront dans la course. Leur but sera de vaincre 99 adversaires afin de devenir l'emblème de l'entreprise.

Au total, huit équipes seront formées. Comme dans tout tournoi, chacune d'entre elles sera représentée par un gérant. Dans ce cas-ci, il s'agira de critiques de bières reconnus comme étant des sommités au Québec.

Chaque formation aura aussi son capitaine, soit un amateur de bières allumé, bien branché, qui ne manque pas d'idées. Celui-ci devra motiver ses troupes à relever des défis et mousser la candidature du personnage qu'il défend.

« L'idée était d'avoir un projet festif et rassembleur pour notre communauté et de faire vivre une expérience exceptionnelle aux gens », mentionne Charles Gagnon, copropriétaire de la Micro et concepteur du projet.

Participation du public

La population est donc invitée à défendre les couleurs de son personnage favori en se rendant sur la page Facebook intitulée Tournoi de la Micro. La première ronde de présentation des équipes et de défis se tiendra en avril et en mai.

Les affrontements par élimination commenceront en juin. Tout sera mis en oeuvre pour éviter l'élimination des personnages. La grande finale sera lancée lors de la Fête de la bière de Saint-Gédéon, au début du mois d'août. Le personnage qui sera consacré porte-parole des 10 ans de la Microbrasserie sera dévoilé le 21 août.

L'équipe de la Microbrasserie tiendra plusieurs autres activités au cours de l'année, notamment des ateliers d'initiation au monde brassicole, une cueillette d'aromates guidée, des événements thématiques aux quatre coins de la province ainsi que des spectacles et menus spéciaux. Un micro musée, des artéfacts de l'histoire de l'entreprise et une édition mémorable de la Fête de la Bière sont aussi au programme.