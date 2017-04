La Frite Mexicaine trouve un nouveau propriétaire

Il est devenu officiellement propriétaire, la semaine dernière, du populaire restaurant situé à l'entrée de la municipalité. Et il a du pain sur la planche d'ici le 21 avril, moment où le commerce devrait rouvrir ses portes.

« Les opérations devraient reprendre vers la fin avril, tout dépendant des conditions météo. Ce sera un nouveau défi très stimulant avec l'administration, le personnel à gérer et tout ce que le monde de la restauration représente. Il y a beaucoup d'ouvrage qui m'attend », a mentionné M. Marcotte.

Continuité

En entrevue avec la journaliste du Quotidien, l'acquéreur a confié qu'il souhaite préserver l'actuelle vocation du restaurant, qui se spécialise dans la cuisine mexicaine.

Propriétaires de l'entreprise depuis 14 ans, Mario Boily et Aline Lavoie demeureront en service au cours de la période estivale, et ce, dans le but d'assurer une période de transition harmonieuse.

Au cours des dernières années, ils ont considérablement bonifié les lieux en y ajoutant par exemple des meubles mexicains en bois sculptés à la main. À cela s'ajoute la crèmerie, la terrasse extérieure et une gamme de jeux pour les enfants. Plusieurs autres aménagements ont été effectués.

« Ça nous fait un pincement au coeur. Nous avons monté un restaurant et ce n'est pas évident de passer le flambeau. Nous avons songé à la possibilité de vendre l'été dernier afin de pouvoir prendre une semi-retraite. Nous allons aider M. Marcotte durant la période estivale », a affirmé Mario Boily.

La Frite Mexicaine existe depuis 21 ans. Une douzaine de personnes y travaillent. Le montant de la transaction demeure confidentiel.