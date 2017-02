Saguenay en neige: des sculpteurs français charmés

Ils avaient les joues rouges et le sourire aux lèvres après avoir travaillé toute la journée sur leur sculpture. C'est avec un grand plaisir que les Français Pascal Veuillet, Éric Margery et André Marastoni participaient à Saguenay en Neige pour une première fois.

Les trois hommes ne sont plus déstabilisés par l'hiver québécois. En effet, ils participent à l'International de sculptures sur neige de Québec depuis quelques années. Mais c'était la première fois qu'ils venaient jusqu'à Saguenay.

« C'est vraiment une belle expérience, les gens sont si accueillants et gentils. Et la neige! La qualité est incroyable. Elle est homogène et résistante. Nous avons vraiment beaucoup aimé notre passage ici », a affirmé Pascal Veuillet, rencontré quelques minutes après que l'équipe eut terminé son oeuvre.

Les trois sculpteurs estiment que les Québécois sont attirés par les oeuvres sur neige.

« Ça fait partie de votre univers, de vos traditions. En France, c'est différent, même si nous travaillons dans les régions plus au Nord », a indiqué M. Veuillet, ajoutant que la programmation de Saguenay en Neige est très intéressante, notamment avec le volet scolaire.

« C'est agréable de voir des professionnels et des amateurs sur un même site. Et il y avait même des gens souffrant d'un handicap qui sculptaient jeudi (voir autre texte), c'est vraiment intéressant », a ajouté Éric Margery.

L'oeuvre des trois Français représente le lien entre les personnes et leur relation.