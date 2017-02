Tous unis derrière CIDAL

Le nouvel organisme, dont la composition du conseil d'administration a été dévoilée à la presse, jeudi, a la mission de promouvoir, favoriser et soutenir les initiatives liées au développement économique, industriel, aéroportuaire et touristique du territoire. Il est aussi responsable de la gestion du Fonds local d'investissements (FLI) de la MRC.

Avec en tête le maire d'Alma, Marc Asselin, le conseil d'administration de la CIDAL est composé de 15 acteurs liés au développement économique régional.

Outre le monde municipal, les secteurs de la forêt, l'aluminium, l'agroalimentaire, l'aéronautique, le commercial, l'économie sociale et le tourisme y sont représentés.

« On avait ce genre de structure là, mais c'était éparpillé et chacune avait son conseil d'administration qui venait nous proposer des projets, mais d'une manière séparée et indépendante. Nous avons voulu unifier le tout pour mieux gérer et décider l'enlignement que la région doit prendre sur certains projets », a mentionné Marc Asselin.

« Les gens à qui nous l'avons demandé ont tous accepté d'emblée de siéger sur le comité. Ça va demander un peu de temps pour eux, mais nous aurons besoin de leurs conseils et de la vision qu'ils ont sur les dossiers à venir et soyez assurés qu'il y en aura plusieurs. »

La CIDAL regroupe le Centre local de développement (aboli), le Service du développement économique de la ville d'Alma, l'aéroport d'Alma, Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, le Centre de Villégiature de la Dam-en-Terre et le Centre d'excellence sur les drones.

« Nous avons progressé pendant de nombreuses années avec le CLD Lac-Saint-Jean-Est; maintenant, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qui a bousculé les employés, c'est évident. On a tout fait pour les rassurer. On ne pouvait pas se priver de leur professionnalisme ainsi que leur engagement envers la communauté et le développement économique », a ajouté André Paradis, préfet de la MRC et vice-président de la CIDAL.