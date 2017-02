Zones scolaires: la sensibilisation reste importante

Malgré la sensibilisation, la sécurité routière et la vigilance dans les zones scolaires demeurent une préoccupation quotidienne. Différents partenaires, dont la Sécurité publique de Saguenay, Contrôle routier Québec, la Commission scolaire De La Jonquière (CSDLJ) et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), ont effectué un contrôle routier, mardi après-midi, avec les élèves de l'école Sacré-Coeur, pour rappeler aux automobilistes les règles de sécurité.

« On retrouve encore une problématique importante aux abords de pratiquement toutes les écoles », rappelle la conseillère en sécurité routière à la SAAQ, Julie Gagnon.

L'activité de mardi s'inscrivait dans la 29e campagne provinciale de sécurité en transport scolaire M'as-tu-vu ? qui prendra fin cette semaine. Elle vise deux objectifs principaux, soit le rappel de la vigilance autour des écoles, ainsi que le respect de la signalisation des autobus, mais aussi des brigadiers. « Plusieurs nous font part de leurs inquiétudes. Parfois, ils se font frôler par des automobilistes qui ne respectent pas la signalisation, ce qui est une faute au Code de la sécurité routière. Ça met également bien sûr en péril la sécurité de la personne et des jeunes sous sa responsabilité », rappelle Julie Gagnon, rappelant que seulement sur le territoire de la Commission scolaire De La Jonquière, 5800 jeunes se rendent à l'école en transport scolaire, ce qui représente environ 2 millions de kilomètres annuellement.

« C'est énorme. Ça fait beaucoup de trafic, d'où l'importance de garder en tête le respect de la signalisation », souligne-t-elle.

La campagne M'as-tu vu ? se déroule à ce stade-ci de l'année scolaire dans le souci de faire un rappel régulier aux automobilistes, notamment les plus jeunes, ainsi que la clientèle scolaire, qui se renouvelle. « Les autobus font partie du paysage. Parfois, on oublie qu'ils sont là et que c'est important de respecter les règles. Il faut faire preuve de rigueur, autant au niveau de la conduite préventive hivernale, avec la glace, qu'envers les autobus scolaires afin de sécuriser l'ensemble du réseau routier et s'assurer qu'il n'arrive pas de problème, ni d'accidents avec les enfants », note le porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier, précisant que les policiers ont mis en place différentes stratégies.

« Il y a du travail à faire et c'est important de le poursuivre chaque année », d'insister le porte-parole. Lors de l'événement, une vingtaine d'automobilistes avec une conduite sécuritaire ont notamment reçu des billets pour une partie des Saguenéens de Chicoutimi, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.