Plusieurs événements au programme à Saint-Félicien

Les finissants du programme de Techniques de tourisme du Cégep de Saint-Félicien organisent trois événements : une foire de l'emploi, un 5 à 7 touristique et un rendez-vous interculturel.

Chaque année, dans le cadre de leur formation, ces étudiants, dont la moitié provient de l'étranger, ont la responsabilité d'orchestrer des événements avec des partenaires du milieu.

Comme celui de la foire de l'emploi fonctionne bien, on répète la formule pour une 3e année. Elle aura lieu le jeudi 9 mars à l'Université du Québec à Chicoutimi. Environ 25 entreprises seront sur place pour se faire connaître et offrir un emploi ou des stages. Jusqu'à maintenant, 34 postes et 5 stages seront offerts.

Bien que la foire s'adresse particulièrement aux entreprises spécialisées en tourisme d'aventure et écotourisme, cette année des entreprises touristiques conventionnelles seront présentes.

La journée sera ponctuée de conférences.

5 à 7 touristique

Il n'est pas toujours facile de rassembler les intervenants touristiques dans un même lieu. Tourisme Alma pense qu'une formule 5 à 7 avec un conférencier de renom devrait le permettre.

L'organisme a donc confié l'organisation de cet événement du 16 mars à des étudiants du cégep. Ils ont fait appel à Paul Arsenault, titulaire de la Chaire en tourisme de l'UQAM, qui proposera une conférence interactive sur les enjeux de l'industrie touristique régionale.

Ce cocktail dînatoire permettra aussi d'échanger sur les problématiques du réseautage d'affaires et proposera des solutions à mettre en place.

Rendez-vous interculturel

La ville de Saint-Félicien veut valoriser le multiculturalisme et souhaite stimuler des échanges entre ses citoyens. Une panoplie d'activités seront présentées les 3 et 4 mars pour se plonger dans la diversité culturelle.

Le vendredi, la musique sera à l'avant-plan avec la formation Mosaïque qui plongera les spectateurs dans les sonorités indiennes. Suivront Les Chouenneux avec leur ambiance festive de musique traditionnelle québécoise. Lors de cette soirée, il sera possible de déguster des bouchées aux saveurs de plusieurs pays.

Le lendemain en après-midi, l'équipe d'étudiants de Techniques en tourisme organise des ateliers de danse, de cuisines et de contes et légendes de différentes ethnies. En plus de nombreux kiosques, un panel de discussions échangera le thème « Notre communauté comme terre d'accueil ».