Clowns thérapeutiques: la campagne de financement lancée

Les dix « diagnostiqués », comme on les appelle, sont le crooner Mario Vézina, l'animateur de radio Alexandre Tremblay, Bruno Harvey de Jean Coutu, Christine Mimeault du CIUSSS, le Dr Guy Leblanc, Marc Saint-Gelais de Peinture LSB, la conseillère municipale Julie Dufour, Stéphanie Gagné des Productions Jim & Jane, Willie Savard de la firme MICA et l'ancien député de Chicoutimi Stéphane Bédard. D'ici le 28 mars prochain, les participants auront la tâche d'amasser de l'argent pour la cause des Clowns thérapeutiques, qui oeuvrent auprès des enfants malades et des personnes âgées résidant dans les CHSLD de Saguenay.

Mario Vézina n'en sera pas à sa première expérience. Il relèvera le défi pour une troisième année consécutive. « J'avoue que ce sera plus difficile cette année de récolter de l'argent, mais les gens sont généreux et je tenais à le faire trois fois parce que cette cause me tient beaucoup à coeur. Les Clowns thérapeutiques sont des marchands de bonheur », a affirmé M. Vézina, qui connaîtra son sort le 28 mars, lorsque les diagnostics seront dévoilés. La première année, il a dû passer 24 heures avec le poignet dans le plâtre, tandis que l'an passé, la situation s'était quelque peu corsée. Il avait eu à vivre avec un poignet dans le plâtre, une canne et un collier cervical.

Les 10 diagnostiqués se réuniront donc le 28 mars et seront « délivrés » le lendemain, lors de la soirée de dévoilement des montants amassés. Les humoristes Laurent Paquin et Simon Delisle seront de l'événement, qui aura lieu au Calypso de Jonquière.

« Nous voulions marquer notre 10e anniversaire de façon originale, avec 10 participants. Nous n'avons pas eu de difficulté à les dénicher, puisque les gens commencent à poser leur candidature eux-mêmes ! Nous amassons généralement entre 25 000 $ et 30 000 $, mais nous aimerions atteindre les 40 000 $ cette année », a affirmé la directrice générale des Clowns thérapeutiques Saguenay, Josée Gagnon.

La mission première des Clowns thérapeutiques est de rehausser l'estime de soi. Les rencontres ont pour but de briser la solitude et l'isolement, de soutenir les personnes dans la souffrance et la maladie et de favoriser l'expression de toutes les émotions présentes.