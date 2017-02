Les feux rouges, un vrai fléau

Le chauffeur de taxi précise que les délinquants du volant qu'il voit quotidiennement sont autant des femmes que des hommes et des jeunes comme des plus âgés.

« Je sais qu'on ne peut pas tout régler, mais il faudrait commencer quelque part. Imaginez s'il y avait un appareil photo à l'intersection des boulevards Talbot et de l'Université, il y aurait un paquet de constats de contravention remis à cet endroit, c'est certain », souligne celui qui est d'ailleurs passé à un cheveu d'avoir un accident cette semaine lorsqu'un automobiliste a brûlé un feu rouge au coin du boulevard Saint-Paul et de la rue Bossé.

Il s'inscrira d'ailleurs aux consultations publiques de la SAAQ, qui se tiennent jusqu'au 30 mai, afin de parler de ce problème. Il a également discuté avec Bruno Cormier pour former un comité sur la sécurité routière, dans le but de faire davantage de prévention.

« C'est l'enfer et c'est très dangereux. Les policiers interviennent beaucoup pour la vitesse, mais les feux de signalisation semblent être délaissés. Je parle beaucoup de l'intersection du boulevard Talbot, mais c'est généralisé à Saguenay. Il y a un réel problème et il faut s'y attaquer », a ajouté Denis Lépine.

« J'en ai parlé avec un policier et lui-même m'a dit que c'était une intersection ''épeurante''. Vraiment, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus d'accidents à cet endroit. Si Dieu existe, il doit être assis sur l'une de ces lumières », a affirmé le chauffeur, comparant certains automobilistes à des kamikazes de la route.

En 2011, constatant que l'intersection des boulevards Talbot et de l'Université semblait être le carrefour de la lumière rouge brûlée, la journaliste du Quotidien avait réalisé un petit test maison, histoire d'y compter le nombre d'infractions.

Le photographe et la journaliste s'étaient donc installés quelques heures à cet endroit.

Une infraction y était commise toutes les minutes, ou presque. En effet, en une heure, soit entre 16h et 17h, Le Quotidien avait répertorié 47 lumières «orange» ou rouges brûlées. Le lendemain, la surveillance s'est faite à une heure moins achalandée, soit entre 14h et 15h.

Il n'en reste pas moins que 36 automobilistes avaient enfreint la loi. Le Quotidien avait répété l'expérience en 2012. Le constat avait été le même.

Et les policiers sont au fait du problème. «Cette intersection est vraiment problématique, on le sait. Nous avons d'ailleurs fait plusieurs opérations à cet endroit et les résultats ont été impressionnants. De nombreux constats ont été remis et les policiers ne fournissaient pas», avait à l'époque affirmé le policier Jean Boily.