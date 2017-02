Marc Asselin va solliciter un autre mandat

« Ma santé est bonne et j'ai décidé d'annoncer que je proposerai une autre candidature pour le prochain mandat. Je pense avoir acquis l'expérience, avec toutes ces années, et avoir amené un coup de modernisme à la ville d'Alma qui était à mon point de vue nécessaire. »

Le maire Marc Asselin sollicitera un autre mandat, lors des élections municipales de novembre prochain. L'élu a annoncé ses couleurs, lundi soir, après la séance régulière du conseil municipal. Il dit avoir fait son choix au cours des dernières semaines, après avoir pris le pouls de son entourage.

« Ma réflexion est terminée, j'ai consulté ma famille, j'ai consulté mes amis et l'équipe derrière moi qui m'ont toujours été fidèles. Je suis tellement fier d'avoir travaillé avec ce conseil depuis deux mandats. Nous avons fait un excellent travail pour la population, toujours dans le respect des gens et la capacité de payer des contribuables », a mentionné M. Asselin.

Dans son discours, ce dernier a ajouté qu'il souhaitait poursuivre la concrétisation de projets qui sont sur la table, notamment pour les aînés, les personnes handicapées et la politique familiale.

« Il y a plein de choses qui sont bien démarrées et j'ai le goût de continuer à les faire évoluer. La ville devra aussi prendre un certain virage concernant le futur et l'avenir économique. »

Marc Asselin annoncera sous peu le contenu de son programme électoral. « C'est agréable d'être le maire d'Alma et ça garde jeune », a-t-il conclut.

Jocelyn Fradette

Le conseiller municipal Jocelyn Fradette ne cache pas qu'il aurait aimé briguer la mairie si le maire actuel avait décidé de tirer sa révérence.

Après l'annonce de la candidature de Marc Asselin, ce dernier a confirmé qu'il cédera toute la place au maire actuel et a annoncé ses intentions de continuer de desservir les contribuables à titre de conseiller municipal.

« Je ne cacherai pas tout l'intérêt que j'avais à la suite d'un départ de votre part. Ce soir, d'apprendre que vous continuez, ça me fait extrêmement plaisir (...) C'est votre décision de continuer et je trouve que c'est une très bonne décision. Vous êtes là et vous faites un très bon travail. »