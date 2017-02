UQAC: le syndicat veut un recteur de l'extérieur

Le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi (SPP-UQAC) demande la nomination d'une personne qui n'a aucun lien avec l'équipe de direction en place pour occuper le poste de recteur. Selon le syndicat, les membres « font beaucoup plus partie du problème que de la solution » alors que l'établissement traverse une importante crise de leadership. Un nouvel appel de candidatures sera nécessaire pour identifier les candidats potentiels.

Pas plus tard que vendredi, le comité de sélection, avec en tête la présidente du réseau de l'Université du Québec, Sylvie Beauchamp, a publié un communiqué pour informer la communauté universitaire qu'elle lançait un nouvel appel de candidatures. Cette information confirmait que les noms retenus par le comité de sélection n'avaient même pas été soumis à la consultation de la communauté universitaire. Il s'agissait des doyens à la recherche et aux études Stéphane Allaire et Étienne Hébert.

« Nous avons rapidement passé les messages à qui de droit. Nous leur avons simplement fait remarquer que ce n'était pas une bonne idée d'aller en consultation publique avec les deux noms en question », a expliqué au Quotidien le président du syndicat, Gilles Imbeau, qui confirme par la même occasion que le syndicat est intervenu ouvertement dans le processus et n'a pas l'intention de se priver de le faire si jamais les candidatures retenues dans ce nouveau processus ne conviennent pas.