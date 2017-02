Soli-Can Lac-Saint-Jean-Est célèbre ses 25 ans

Depuis 1991-1992, on peut compter par milliers le nombre de personnes atteintes de cancer et leurs proches qui ont reçu des services. De plus, le développement des soins palliatifs a permis à plus de 1400 personnes d'être accompagnées dans leur dernier parcours.

Laurent Villeneuve, ex-directeur général de la Caisse Desjardins d'Alma, a accepté d'agir en tant que président d'honneur des festivités.

Ce dernier fut impliqué activement, en 2009, lors de la grande campagne de financement qui a précédé la construction de l'édifice qui abrite actuellement les services. Une somme d'un million et demi de dollars a alors été amassée sur un objectif de 900 000 $.

« Soli-Can m'a toujours touché au coeur et ce fut la principale cause à laquelle j'ai déjà participé. Ma mère a vécu ses dernières semaines de vie ici et c'est là que j'ai vu que l'organisme joue un rôle important auprès de la communauté », a mentionné M. Villeneuve.

« Nous avons choisi un président d'honneur digne de l'organisme. Pour nous, Laurent a été une personne marquante à plusieurs égards (...). Soli-Can a touché un paquet de monde et c'est ce qui fait la grandeur de la maison », a ajouté Laurier Landry, président du conseil d'administration.

Célébrations

Les fêtes seront soulignées le samedi 6 mai, alors qu'une messe commémorative sera célébrée à l'église St-Joseph, à compter de 16 h. L'activité sera suivie d'un souper musical bénéfice, au cours duquel les organisateurs souhaitent accueillir plus de 300 participants.

Ces événements seront l'occasion de rendre hommage aux bâtisseurs, aux dirigeants, au personnel et à tous les bénévoles qui y ont oeuvré.

Soli-Can souhaite rejoindre les anciens ayant joué un rôle ou reçu des services depuis les premières années d'existence de l'organisation.

Toute personne désireuse de recevoir une invitation pour le souper-bénéfice du 6 mai peut communiquer directement avec l'organisme.