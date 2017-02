Abolir les réserves n'est pas la solution, croit le chef Awashish

Le chef Christian Awashish ne voit pas l'utilité et la pertinence de cette solution proposée par le coroner Bernard Lefrançois en réaction à une vague de suicides survenue en 2015 dans la communauté d'Uashat Mak Mani-Utenam, près de Sept-Îles.

« Nous n'avons pas la même réalité que certaines de ces communautés. Nous ne sommes pas enclavés ici, à Opitciwan. Nous sommes au coeur de la forêt et les villes et villages sont très loin. Nous sommes isolés , mais pas désoeuvrés », lance-t-il.

Un des avantages d'Opiticiwan est que les gens peuvent facilement se déplacer à leur territoire de chasse et vivre leur style de vie facilement. Ils ne sont pas déracinés.

La problématique se trouve ailleurs, selon Awashish. Il prétend que les gouvernements doivent mettre en place des moyens pour que les réserves puissent obtenir des revenus et soient financés convenablement pour se développer. « C'est une question très complexe. Nous sommes gérés comme un village, mais il nous manque de nombreux services à cause de notre isolement et de notre statut. Ça ne changerait rien si nous n'étions plus une réserve. Il nous faut plus d'autonomie. Nous n'avons pas de marge de manoeuvre et devons composer avec des budgets serrés », mentionne-t-il.

Il donne l'exemple du service Internet et cellulaire déficient. Depuis plusieurs années, la communauté réclamait de l'argent afin d'obtenir une technologie qui permet d'obtenir un service fiable et rapide. Un investissement de 8 M $ pour l'implantation de la fibre optique sera fait cette année.

Christian Awashish souligne aussi la collecte des ordures qui est compliquée et coûteuse. « Pour une communauté comme Mashteuiatsh, c'est plus simple, car elle travaille en collaboration avec les municipalités voisines, ce que nous ne pouvons pas faire. Ça coûte donc plus cher. »