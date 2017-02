Exploiter la forêt de façon durable

Plus précisément, l'étudiant se penche sur les méthodes d'exploitation de l'épinette noire dans la forêt boréale. « C'est une espèce transcontinentale. Elle est également très intéressante du point de vue industriel pour les caractéristiques de son bois. Concrètement, 75 % du volume d'arbres coupés au Québec viennent de l'épinette noire. C'est la "star" ! », raconte-t-il.

Miguel Montoro Girona souhaite s'inscrire dans la vision de l'aménagement de la forêt écosystémique, c'est-à-dire de la voir comme un tout, en tenant compte des aspects économiques, mais sociaux également. « Il faut répondre à plusieurs questions portant sur la croissance des arbres une fois coupés, la régénération, qui est le futur de la forêt, et la mortalité des conifères, qui peuvent tomber à cause du vent », mentionne-t-il.

« La forêt boréale est l'un des écosystèmes les plus importants de la planète. Le Canada est le troisième pays au monde en surface forestière, et représente 8 % de toute la forêt, explique-t-il. Et l'un des secteurs les plus forts de l'économie canadienne est le forestier », poursuit M. Montoro Girona.

Une vision à long terme

Selon Miguel Montoro Girona, le Canada est l'un des pays avec le plus grand ratio de coupe sylvicole. Il est donc important, d'après lui, de bien les prévoir pour assurer la viabilité de la forêt à long terme.

« Encore aujourd'hui, 95 % de l'abatage réalisé au Canada sont des coupes totales. Il s'agit d'une façon de faire très agressive, reliée à la perte de diversité, à la simplification de la structure forestière, et avec des impacts sur le sol. Les ressources naturelles ne sont pas illimitées. Elles commencent à être plus basses, alors on doit trouver une manière de bien aménager la forêt », ajoute-t-il.

Miguel Montoro Girona poursuit en expliquant que les changements climatiques ou encore les épidémies de tordeuses des bourgeons posent également un risque aux forêts boréales.

« La recherche est là pour ça : trouver des solutions aux problèmes bien réels. Ce qu'on propose, ce sont des façons différentes de couper la forêt. La mentalité sur les coupes forestières a commencé à changer il y a une vingtaine d'années. Mais la coupe progressive régulière n'est pas encore adaptée à la forêt boréale. On doit donc rechercher comment couper les arbres en deux ou trois fois pour assurer une régénération de la forêt et garantir une exploitation plus constante. »

L'étudiant ajoute qu'en plus d'assurer une stabilité à l'exploitation, donc à l'économie, en assurant une rentrée de capital plus continuelle, les coupes progressives créent de meilleurs arbres. Il y aurait moins de compétitivité entre les espèces puisqu'elles auraient davantage d'accès aux ressources.

« On tient souvent la forêt pour acquise, parce qu'elle est tout au tour de nous. Mais elle fait partie du patrimoine de la région. Il faut sensibiliser la population pour la protéger, l'exploiter de façon durable et la mettre en valeur », conclut-il.

D'ailleurs, dans le but de montrer à la population toute la beauté de la forêt, une visite virtuelle en 360° a été lancée sur le site du Partenariat innovation forêt, qui abrite le site du dispositif de recherche sur les coupes progressives régulières dont fait partie M. Montoro Girona.