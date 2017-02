Presque un mois de janvier record

Après une moyenne de -10,7 en 2016, il s'agit de la première fois où la température moyenne atteinte les -10 degrés deux années consécutives.

En janvier 1956, la moyenne avait atteint -10,0. À titre comparatif, le temps froid avait repris sa place l'année suivante avec une moyenne de -20,0 alors que 1955 avait également été froid à -15,8.

Les données les plus anciennes disponibles pour la station de Bagotville remontent à 1942.

À la station de Roberval, la moyenne en janvier a atteint -11,3 degrés

Une décennie chaude

C'est lorsqu'on s'attarde aux moyennes par décennie que la situation est la plus remarquable. Depuis 2010, la moyenne des moyennes s'établit à -13,3. Or, pour les six décennies précédentes, la plus chaude a atteint -15,3 pour les années 50 et la plus froide fut celle des années 1970 avec -16,7.

Ceci revient à dire qu'en moyenne depuis 2010, il a fait en janvier en tout temps deux degrés de plus que lors des années 1950 à 2009.

Six journées plus «froides»

Le mois dernier, il n'y a eu que six journées où la température n'est pas montée au-dessus de -10 degrés Celsius à Bagotville. Signe que ce fut un peu plus froid à Roberval, il y eut neuf journées de ce type au Lac-Saint-Jean.