Des salaires qui font rager les maires

Des élus sont en profond désaccord avec la résolution adoptée lors d'une assemblée spéciale, le 20 décembre dernier. Ils craignent que les hausses accordées (entre 5,5 % et 7,5 %) au personnel d'encadrement supérieur aient des incidences au sein de leur administration municipale.

Quatre des magistrats qui étaient présents à la rencontre de décembre se sont prononcés contre la résolution, qui fut toutefois adoptée majoritairement.

Il s'agit des maires de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Lawrence Potvin, de Saint-Bruno, Réjean Bouchard, de L'Ascension, Louis Ouellet, et de Sainte-Monique, Dolorès Boily.

« Quand on fait une comparaison des salaires, il faut aussi examiner la quantité de personnel sous la supervision de la personne-cadre. À la MRC-du-Fjord, la direction générale a 50 personnes sous son aile alors qu'on en dénombre une quinzaine pour le secteur Lac-Saint-Jean-Est », constate Lawrence Potvin.

Bien qu'il soit en profond désaccord avec la hausse salariale, l'élu entend respecter le choix fait par ses pairs. Il ajoute que « dans le contexte économique actuel, rien ne peut justifier une augmentation de rattrapage salarial. À partir du moment où on le vote, il est clair que ça aura des impacts sur nos directions générales respectives dans chacune de nos municipalités ».

À Sainte-Monique, les propos de la mairesse Dolorès Boily abondent dans le même sens. « Préalablement, on nous avait soumis cette augmentation et le conseil était majoritairement en désaccord. Le conseil d'administration de la MRC est revenu à la charge. Je ne suis pas d'accord puisque ça aura une incidence sur toutes nos directions générales, mais je n'ai rien contre le personnel en place. »

« J'ai voté contre puisque la municipalité que je représente considère que nous n'avons pas la capacité financière d'aller de l'avant. L'économie est à son plus bas et tout le monde est en mode survie. Ça n'a rien à voir avec les compétences des gens en place, mais j'estime qu'il faut être solidaires avec ce que la région vit actuellement », commente Réjean Bouchard, maire de Saint-Bruno.

D'autres maires qui n'étaient pas présents à la rencontre spéciale étaient aussi contre la résolution. C'est le cas du maire de Labrecque, Éric Simard. « Nous avons également des cadres au sein de nos municipalités et si on y va avec ces mêmes modèles, on pourrait avoir des problèmes, ça c'est sûr. On peut avoir un peu de rattrapage, mais les augmentations qui ont été accordées sont peut-être exagérées selon moi. »