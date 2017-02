Notre-Dame-de-Fatima: la croix pourrait être récupérée

La croix en aluminium a été retirée, après quelques heures de délicates manipulations. Le symbole religieux refusait de collaborer, donnant quelques maux de tête aux entrepreneurs chargés de démolir l'ancien lieu de culte. L'entreprise montréalaise Grues JM Francoeur a finalement réussi à faire toucher terre à l'objet, non sans l'avoir légèrement abîmé. Rien de grave, toutefois, selon Jacques Duperré, qui est le fils de Paul-André Duperré, ancien sacristain de longue date à l'église Notre-Dame-de-Fatima. Sa volonté de faire respecter l'histoire de l'église a donc une portée sentimentale.

Jacques Duperré a déjà ciblé un endroit pour installer la croix, léguée par le nouveau promoteur du terrain Bernard Larouche. Il vise le bout de la rue Saint-Michel, près d'un cran. Il aimerait éclairer la croix, y installer une plaque commémorative rappelant l'histoire de l'église Notre-Dame-de-Fatima, en plus d'y exposer des photos de sa construction en 1962.

« Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais amener le projet à terme, a affirmé Jacques Duperré, qui prévoit amorcer des discussions avec la Ville de Saguenay puisqu'une partie du terrain de la rue Saint-Michel lui appartient. Ça peut prendre six mois, un an ou trois ans, mais on va mettre le projet sur pied. Ce qui compte, c'est de la récupérer et de la remettre en ordre. On va laisser passer l'hiver et on va approcher la Ville pour voir si elle est intéressée. Il y a des étapes à respecter et on va travailler en conséquence. »

Le temps que le projet se concrétise, Jacques Duperré va entreposer la croix dans son garage. « Je vais la réparer et la restaurer. Elle ne m'appartient pas, elle appartient aux citoyens, sauf que je veux qu'elle soit en sécurité », a-t-il soutenu, pas trop amer de voir l'église tomber sous le pic des démolisseurs.

« Plusieurs intervenants ont débattu afin de garder l'église ouverte, les circonstances en ont décidé autrement, mais au moins, on a pu récupérer la croix », a philosophé Jacques Duperré.

Il a toutefois avoué avoir eu quelques inquiétudes en observant le travail des ouvriers lors du début des opérations.

« Je suis content, la croix est sauvée, a-t-il soufflé. Ce n'était pas parti pour ça, mais à force de discussions, les entrepreneurs ont fait un excellent travail et ils ont réussi. Elle est cassée, mais elle se répare. C'est de l'aluminium donc ça se soude très bien. J'espère maintenant la ramener dans sa paroisse. »