Une adversaire pour Pascal Pilote à Alma

Ce district est actuellement desservi par Pascal Pilote. Mère de trois enfants, elle dit porter un intérêt marqué pour le monde de la politique depuis belle lurette.

« La politique municipale est sans aucun doute le palier le plus près des citoyens, et c'est pour cela que je désire m'y investir activement », affirme la candidate.

« Ma volonté et mon plan sont fort simples : porter la voix des personnes de ce quartier-là où les décisions se prennent, afin d'améliorer leur qualité de vie. »

Originaire d'Alma, Audrée Villeneuve est coordonnatrice de Récif 02 depuis près d'une dizaine d'années. Cet organisme de concertation travaille à augmenter la présence des femmes dans les lieux de pouvoir de la région. « À force de rencontrer des femmes et des hommes engagés et passionnés en politique, on se laisse inspirer, et on a le goût de se lancer », poursuit-elle.

Parmi ses implications, Mme Villeneuve a participé à la création du dernier centre de la petite enfance ayant ouvert ses portes, sur la rue Laliberté, il y a une quinzaine d'années.

Pendant quelques années, elle a aussi exploité, avec son conjoint Daniel Laforge, un petit restaurant proposant des repas santé au centre-ville.