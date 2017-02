Croix-Rouge: l'apport essentiel des bénévoles

On ne les remarque pas vraiment, mais ils sont toujours là où on en a le plus besoin. Les bénévoles de la Croix-Rouge, toujours prêts à intervenir, peu importe l'ampleur de la situation, viennent de terminer une autre année occupée, marquée par des mobilisations majeures.

Croix-Rouge Saguenay-Lac-Saint-Jean a dressé son bilan annuel, mardi, dans ses locaux de la rue Jacques-Cartier. Même si la région a été épargnée de sinistre important, ça ne veut pas dire que les bénévoles d'ici sont demeurés les bras croisés. Trois d'entre eux se sont notamment rendus en Alberta, au printemps dernier, pour venir en aide aux sinistrés des violents feux de forêt qui ont frappé le secteur de Fort McMurray, forçant l'évacuation de plus de 90 000 personnes.

Stéphane Boily était du nombre. Le Saguenéen a passé deux semaines à Edmonton, lui qui s'était également déplacé à Lac-Mégantic à l'été 2013, lors de la tragédie ferroviaire.

« C'était une expérience assez éprouvante que de côtoyer tous ces gens sinistrés, a convenu Stéphane Boily. Par contre, on a tous la formation nécessaire pour faire face à ces défis-là et d'un autre côté, c'était une belle expérience d'un point de vue humain malgré les tristes événements. Il y a toujours une grande intensité dans ce genre d'intervention. »

C'est d'ailleurs pour les contacts avec les autres que le bénévole s'implique depuis maintenant neuf ans au sein de la Croix-Rouge. Son désir d'aider son prochain et de faire une différence qui le motive à poursuivre sa mission humanitaire.

« J'ai trouvé que la Croix-Rouge était un organisme qui pouvait m'apporter beaucoup, a noté Stéphane Boily. On voit passer les événements dans les journaux et à la télévision, mais de pouvoir être sur place, de pouvoir intervenir et de pouvoir faire une différence, au lieu d'être un simple spectateur, c'est très valorisant. Simplement de se faire dire merci est un beau salaire pour un bénévole. »

En mode recrutement

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 75 bénévoles offrent leur aide lorsque la situation l'exige. En moyenne chaque année, 55 situations d'urgence sont dénombrées dans la région. Cette statistique a été légèrement à la baisse en 2016, mais la demande demeure toujours bien présente. En ce sens, le recrutement de bénévoles se poursuit.

« Notre équipe d'intervention est presque complète, mais on a parfois des bénévoles qui doivent être amenés en dehors de la région ou qui partent à la retraite, a mis en contexte le vice-président de la Croix-Rouge Québec, Pascal Mathieu, ajoutant que la collecte de fonds est au coeur des succès de l'organisme. Nos bénévoles sont des experts. Lorsqu'on les recrute, on recherche la bonne attitude et la bonne personnalité. Ensuite, on les forme et une formation de base d'un bénévole coûte quelques milliers de dollars. Les frais s'additionnent parce qu'on veut s'assurer qu'ils soient capables de répondre aussi bien à un feu de bungalow qu'à une intervention immense comme le déluge en 1996. »

D'ailleurs, le sinistre qui a touché la région il y a 20 ans a servi de référence à la Croix-Rouge.

« Lors du déluge, on n'avait jamais été confronté à une telle situation, a mis en contexte Pascal Mathieu. On construit sur cette expérience depuis, et chaque nouvel événement nous amène à améliorer nos façons de faire. »

Pascal Mathieu encourage la population à faire des dons, ou encore à soumettre leur candidature afin de devenir bénévole à la Croix-Rouge. Dans les deux cas, il est possible de le faire sur le site de l'organisme, ou en se présentant aux bureaux de la Croix-Rouge, au 78, rue Jacques-Cartier à Chicoutimi.