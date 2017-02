Une histoire de vie de 61 ans va prendre fin. Monique Bilodeau et Gérard Ouimet ont vendu leur garage à Éric Delisle afin de prendre une retraite bien méritée.

C'est avec un pincement au coeur que le couple de Saint-François-de-Sales va tout de même délaisser cette entreprise qui représente toute leur vie. « C'est certain que ça va être difficile. Nous sommes rendus au-dessus de la montagne. On ne peut pas redescendre », image la dame qui a été derrière le comptoir de la station-service pendant tant d'années.

C'est aujourd'hui, 1er février qu'Éric Delisle prend possession de cette institution. L'homme de 35 ans a décidé de quitter un emploi de gérant de service chez Toyota de Saint-Félicien pour relever ce défi. « Ça faisait quelques années que j'y pensais. Le climat de travail pendant et après le lock-out n'était plus le même. C'est un projet de vie familiale et je suis très excité à l'idée de commencer », a témoigné l'homme.

Mardi 24 janvier au matin. La mairesse, Cindy Plourde, se déplace pour rencontrer le couple et le nouveau propriétaire. « Nous les avons accompagnés dans cette démarche. Je suis heureuse que le commerce puisse survivre », dit-elle.

La municipalité a d'ailleurs aidé financièrement le promoteur, tout comme les organismes de développement (SADC et CLD).

En effet, il n'était pas simple de trouver un acquéreur afin de poursuivre la tradition. Les démarches ont été longues. Finalement, un terrain d'entente a été obtenu pour le prix de vente.

« Je vais mettre le garage à ma main. Je vais rentrer l'informatique. Plus tard, je vais ouvrir l'espace pour faire une salle d'attente. Nous allons offrir les mêmes services de mécanique et augmenter les heures d'ouverture pour la vente d'essence », précise le nouveau propriétaire, lors de cette rencontre.

Le couple ne voulait surtout pas que cette institution ferme tout simplement. Les octogénaires devaient passer le flambeau.

« Nous sommes chanceux, nous sommes encore en bonne santé. On veut profiter du reste de notre vie. Si un de nous deux était tombé malade au cours des dernières années, on aurait été obligé de fermer. Là, on est contents que le service soit maintenu à Saint-François », affirme Gérard Ouimet.

Deuil à faire

« Ce qui va me manquer le plus, c'est le contact avec les gens, lance Monique Bilodeau en regardant par la grande vitrine de la station-service. Il passe encore beaucoup de monde et les gens aiment ça jaser avec nous... »

Elle pourra toujours jeter un oeil, car le couple va demeurer encore quelque temps dans la maison attenante au commerce.

Gérard Ouimet n'appréhende pas trop son dernier changement d'huile, la semaine suivante. « On est rendus là. On a eu de beaux souvenirs avec ce commerce, mais c'est vraiment le temps de prendre notre retraite. Ça ne me manquera pas », assure-t-il.

Le nouveau propriétaire écoute, attentif, les souvenirs que se remémore le couple. Il est bien conscient que c'est une étape importante de leur vie qui sera franchie. « Les négociations se sont faites dans le respect. Je vais continuer à les consulter le temps de la transition.

C'est fantastique ce qu'ils ont accompli et je veux poursuivre la tradition. »