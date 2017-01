Alma: mobilisation pour le travail de rue

Le milieu almatois se mobilise autour du travail de rue. Trois activités de financement se mettent en branle pour soutenir l'organisme, qui a rejoint un peu plus de 2000 personnes l'an dernier.

Plus de la moitié de la clientèle était des hommes alors que 46 % des gens rencontrés étaient de sexe féminin. En effet, le dernier rapport annuel du Travail de rue fait état de 793 individus rencontrés individuellement et de 81 rencontres de groupes.

La grande collecte de fonds du 9 février prochain devrait permettre à l'organisme de gonfler ses coffres de quelque 10 000 $.

Le maire d'Alma, Marc Asselin, et les membres du conseil municipal seront les ambassadeurs d'honneur de la journée. Celle-ci se déroulera dans le cadre de la campagne annuelle « Le travail de rue nous tient à coeur ».

Points de chute

Plus de 80 bénévoles seront répartis dans douze points de chute pour recueillir les dons de la population.

« L'activité du 9 février s'inscrit dans le cadre des fêtes du 150e puisqu'Alma est fondateur du service de Travail de rue. À l'époque, en 1994, après une mobilisation du milieu et un souci du monde des affaires pour aider nos jeunes, la Ville a permis la mise en place d'un service de première ligne, soit le Travail de rue. Et Alma nous soutient depuis ce temps », mentionne Véronique Frigon, directrice générale de l'organisme.

Pour sa part, le Doolys d'Alma a aussi décidé d'épouser la cause. Le commerce tiendra des activités-bénéfice en même temps que les Jeux du Québec.

Un rassemblement de motoneiges aura lieu à l'occasion d'un brunch, le dimanche 26 février, et de la tire sur la neige sera offerte. Une partie des profits iront à la cause.

Le lendemain, Jeffrey Chenard et son équipe tiendront un bingo-bénéfice, à partir de 19 heures. Une centaine d'inscriptions sont déjà enregistrées, aux dires de M. Chenard. Parmi les prix de participations qui seront octroyés, on retrouve un crédit voyage de 2500 $.

L'organisme Travail de rue d'Alma a été fondé en 1994 et incorporé en 2002. Cinq personnes y travaillent douze mois par année et l'équipe en compte deux de plus durant la saison estivale.