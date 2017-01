300 personnes réunies à la mosquée de Chicoutimi

Patricia Rainville

Ils étaient environ 300 devant la petite mosquée de la rue Bégin, à Chicoutimi. Des musulmans, des non-musulmans, des élus municipaux, des jeunes et des plus vieux s'y étaient réunis afin de partager leur tristesse, mais aussi lancer un message d'unité et d'espoir devant l'attentat terroriste qui a secoué Québec, dimanche soir.