Salon des éleveurs: les visiteurs sous le charme

Patricia Rainville

Le Quotidien Le Quotidien Les amoureux des pitous et des minous étaient servis, ce week-end, au Delta de Jonquière, où avait lieu la 28e édition du Salon des éleveurs. Plus de 2000 personnes ont répondu à l'invitation, faisant ainsi la connaissance d'une trentaine de races de chiens et de six races de chats.

Agrandir L'organisatrice du salon, Hélène Gauthier, était très satisfaite de la tenue de l'événement. Elle pose ici avec la petite boule de poils Éva. Photo Le Quotidien, Michel Tremblay

Agrandir Les démonstrations d'habiletés et d'obéissance ont bien plu aux visiteurs. Photo Le Quotidien, Michel Tremblay

Dès leur entrée dans la salle du Delta, les visiteurs étaient accueillis par l'organisatrice du salon, Hélène Gauthier, et par la charmante Éva, une petite golden retriever de huit semaines. La boule de poils faisait les yeux doux aux visiteurs, qui tombaient évidemment sous son charme. « Nous sommes très contents. Il y a eu énormément de monde durant la fin de semaine. C'est au-delà de nos espérances », a indiqué Mme Gauthier, affirmant que les gens viennent voir les bêtes, mais aussi prendre de l'information sur les différentes races. « Les gens sont soucieux d'avoir les bons renseignements sur les races qui les intéressent et les éleveurs sont évidemment là pour répondre aux questions. Depuis deux ans, nous avons ajouté une section avec des chats, puisqu'il y avait une demande en ce sens », a indiqué Hélène Girard. Les bergers australiens ont beaucoup attiré l'attention, durant le week-end, puisqu'il s'agit d'une race de plus en plus en demande. Le petit Bruno, âgé de trois mois, et Aqua, âgée de huit mois, ont séduit les visiteurs. « Ce sont des chiens très intelligents et très actifs. Les gens cherchent de plus en plus à partager leur temps et leurs activités avec leur compagnon, alors le berger australien est recherché », a indiqué Marie-Claude Gobeil, de l'élevage Aussie Please, en Beauce. Un peu plus loin, Margot, une grosse Saint-Bernard de sept ans, restait bien sage lorsque les enfants allaient la caresser et répondait parfaitement aux indications de sa maîtresse. Outre les différents éleveurs présents, des parades de races, des démonstrations d'obéissance et des rallyes canins figuraient au programme durant la fin de semaine.

Agrandir Béton Multi Surfaces propose maintenant de petits monuments funéraires pour les animaux de compagnie. Photo Le Quotidien, Michel Tremblay

Des pierres tombales en souvenir de Toutou