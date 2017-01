Valaire anime La Baie

Misteur Valaire est mort, vive Valaire! Le groupe de cinq artistes, accompagné d'un collaborateur mystère sur la scène, avait décidé de changer de nom l'an dernier, histoire d'amener plus de légèreté. À les voir sautiller d'un côté et puis de l'autre, force est de constater que ça a fonctionné. Sous des influences électro-jazz, ils ont enchaîné les pièces à un rythme effréné pendant une heure.

«La Baie, j'espère que t'es prête parce qu'à soir on va s'amuser un brin, enweille par là», a lancé le sympathique chanteur Luis Clavis, remerciant à plusieurs reprises les spectateurs d'être présents et d'avoir fait fi du froid.

«L'hiver s'est fait pour se rassembler et tu as compris ça», a-t-il ajouté un peu plus tard.

La foule a répondu à l'appel. Composée de tous les âges, elle s'est montrée enthousiaste tout le long de la performance musicale. Pendant que les plus vieux, café, chocolat chaud ou bière à la main, appréciaient le spectacle en se déhanchant et en levant les bras au ciel à la moindre occasion, les plus jeunes jouaient dans la neige dans une atmosphère bon enfant. Les guimauves réchauffées au-dessus des flammes des foyers ont également fait fureur.

Les membres de Valaire n'ont pas seulement du talent, ils ont également du style. Avec leurs verres fumés et leurs manteaux agencés, ils ont visiblement fait plaisir à leurs admirateurs. Assistés de batterie, trompette, saxophone, guitare et synthétiseur, ils ont offert un bon spectacle, tout en ayant sincèrement l'air contents d'être à La Baie. Un rappel fortement acclamé a suivi la courte, mais intense prestation, agrémentée d'un jeu de lumières efficace et dynamique.

Valaire promettait d'aller échanger avec leurs fans tout près de la scène au terme de leur performance, en plus de terminer la soirée au Bistro café Summum, situé tout juste à côté de l'Agora. «Tant qu'à être dans le coin, on va en profiter», a juré le chanteur.

Après Valaire, le Dj originaire de la région Jim Star a pris la relève, remixant notamment le succès By my side de Valaire, issue de leur dernier album Oobopopop. Le Dj in the box a conclu la soirée. Le groupe Le couleur a précédé l'entrée en scène de Valaire.