Le rappeur David Gilbert s'est repenti: «C'est mal ce que j'ai fait»

David Gilbert revient de loin. Quelques mois après avoir purgé une sentence d'emprisonnement de quatre ans dans un établissement à sécurité maximale, il est actuellement en période de réhabilitation sociale, dans une maison de transition de Roberval. En février 2014, l'homme de 22 ans a été condamné à purger une sentence de quatre ans de pénitencier à la suite de son implication dans un vol à main armée, dans un dépanneur de La Baie. Après avoir connu l'enfer de la violence, de la consommation de drogue et de la détention carcérale, il se tourne vers l'avenir et amorce une série de conférences musicales. À coeur ouvert et en toute humilité, le jeune souhaite témoigner de son vécu. Il lance un message d'espoir à l'égard des jeunes contrevenants. À ses yeux, il est possible de se sortir du monde interlope et de mordre pleinement dans la vie. Histoire David Gilbert a commencé à avoir des problèmes au début de son adolescence. Il faisait du sport et un bel avenir s'annonçait. De mauvaises fréquentations l'ont fait plonger dans l'univers de la drogue, la violence et l'intimidation. Et la séparation de ses parents a fait déborder le vase. C'était le chaos. « Ma mère déménageait toujours. J'arrivais dans une nouvelle école, je devais m'adapter et ça créait des problèmes. Je devais me battre pour faire ma place. C'est alors que le cercle de l'intimidation s'est installé », raconte-t-il. David a consommé toutes les sortes de drogues inimaginables. Il a fait dur, très dur. Il a goûté à la violence. Il a fait de mauvais coups. « J'ai viré fou », dit-il, sans mâcher ses mots. À l'intérieur des murs, il en a vu de toutes les couleurs. Il en tire maintenant une grande leçon de vie. « Mon passé fait ce que je suis aujourd'hui. Je m'en sers pour avancer. Lorsque j'étais jeune, on me donnait comme conseil de ne pas réfléchir avant d'agir. Si mon parcours peut aider des gens, tant mieux. »

Le 2 décembre 2013

David Gilbert a fait la manchette lorsqu'il a atteint l'âge adulte, pour son implication dans le hold-up survenu au dépanneur F.L. de l'arrondissement de La Baie, le 2 décembre 2013. Il était accompagné de deux jeunes mineurs, cagoulés et armées. Ceux-ci sont entrés dans le dépanneur pour y dérober une somme de 400$. Originaire de Saguenay, Gilbert les attendait dans une voiture, à l'extérieur du dépanneur. « Dans les nouvelles, on m'a décrit comme si je les avais obligés à faire ça, mais ce n'est pas la réalité. » Ce dernier a tenu à profiter de la tribune pour nier catégoriquement avoir consommé durant sa période d'incarcération. Il soutient être sobre depuis déjà quelques années. « Ça fera bientôt quatre ans que je n'ai rien pris. Je souhaite rétablir des informations qui ont été récemment véhiculées dans les médias. J'ai toutes les preuves qui prouvent ma non-consommation. »

Sur la route de l'ex-dg Serge Bergeron

