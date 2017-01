Projet d'une tour de condos de 13 étages à Chicoutimi

Une tour de condos de 13 étages devrait être construite derrière la clinique de pédiatrie du 475 boulevard Talbot. Une clinique médicale et une pharmacie sont également dans les plans du promoteur. Des consultations auprès des résidants du secteur auront lieu cette semaine.

Des résidants du foyer pour personnes âgées Notre-Dame, situé sur le boulevard Talbot, se sont présentés à la séance du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, plus tôt cette semaine, afin de s'informer de la situation. «Certains étaient inquiets, puisqu'ils n'avaient pas été mis au courant de cette construction. Ils voulaient en savoir plus», a expliqué la conseillère municipale du secteur, Josée Néron. En effet, l'avis avait été publié dans Le Journal de Québec, mais ne semblait pas avoir été vu par les citoyens concernés.

Le projet prévoit la construction d'une tour de 13 étages, qui sera située sur les terrains derrière la clinique de pédiatrie. Selon Josée Néron, les premiers étages seront consacrés aux stationnements, puis les neuf autres seront dédiés aux condos. En tout, 13 condos devraient être mis en vente. On ignore toutefois les dates prévues de la construction.

Contacté par Le Progrès-Dimanche, le promoteur, Robin Thibeault, a préféré attendre que les consultations auprès des résidants du coin soient réalisées avant d'en dire davantage sur le projet. «Je préfère attendre que les gens soient rencontrés pour savoir ce qu'il en est», a affirmé M. Thibeault.

«Selon les résidants, il y a déjà beaucoup de bruit et de circulation dans le secteur alors ils veulent s'assurer qu'il n'y aura pas trop d'impacts sur leur environnement. Ils ne sont pas contre le projet, mais veulent simplement être informés davantage», a affirmé Josée Néron.

Toujours selon la conseillère municipale, en plus de la tour de condos, le promoteur a demandé un agrandissement de la zone pour y ajouter une clinique médicale et une pharmacie, au coin de la rue Sydenham et du boulevard Talbot. «Un permis a été demandé à la Ville pour la vente de médicaments, notamment», a indiqué Josée Néron.

Encore une fois, il n'a pas été possible de savoir à quel moment ces projets seront réalisés.

Les rencontres avec les résidants sont prévues mercredi en après-midi.

Questionné à ce sujet, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a affirmé ne pas être au courant de ce projet.