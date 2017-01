Mgr Léonce Bouchard se retire de ses oeuvres

Mgr Léonce Bouchard ne l'admettra jamais, puisqu'il préfère parler de travail d'équipe, mais on lui doit le Comptoir vestimentaire Les Fringues, la Soupe populaire de Chicoutimi, la Maison d'Accueil pour sans-abri de Chicoutimi et l'Atelier de récupération Saint-Joseph. À l'aube de ses 87 ans, après des décennies de dévouement envers les plus démunis, il tire sa révérence. Son oeuvre se poursuivra, fort heureusement, puisque même si de grandes choses ont été accomplies au fil du temps, les besoins sont encore grands. Il poursuivra son chemin, à titre d'homme d'Église.

La décision est prise. Mgr Léonce Bouchard prend sa retraite de ses oeuvres sociales. Après avoir passé sa vie au service des autres, celui qui est prêtre depuis 60 ans estime qu'il est temps de céder la place. « J'ai commencé dans les années 80, juste après avoir été nommé curé à la Cathédrale. J'aurai 87 ans le 2 février. Mon père disait qu'il faut faire des choix dans la vie », affirme-t-il d'emblée, l'air serein. « Partir une oeuvre, c'est enthousiasmant. Quand ça fait 25 ans, il faut céder la place. C'est raisonnable de partir. À mon âge, il faut faire des choix. »

Mgr Léonce Bouchard assure qu'il est parfaitement en paix avec sa décision. « J'ai fait la coupure. J'ai d'autres activités. J'ai assez expérimenté ce que c'est. »

Effectivement, l'homme d'Église originaire de Saint-Ambroise n'entend pas se reposer pour autant. Il compte continuer d'oeuvrer à titre de prêtre dans l'unité pastorale Chicoutimi-Laterrière, comme il le fait déjà, plusieurs fois par semaine. « Je fais des célébrations 365 jours par année », confirme-t-il. « Je suis en forme. Je vais mettre mes forces au service du ministère parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes prêtres. »

Équipe

Aujourd'hui, il est heureux du travail accompli, en équipe.

« Je suis content. Il y avait des besoins et ils ont été comblés. Si on travaille seul, ça va parfois plus vite, mais si on travaille en équipe, on va plus loin », affirme-t-il, assurant s'être toujours senti appuyé.

« Je ne suis qu'une partie de ce groupe qui a réalisé ces oeuvres. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. J'ai été émerveillé par la générosité et le dévouement des bénévoles. J'ai aussi eu la collaboration du maire actuel et de son prédécesseur, ainsi que des membres du conseil. Je me suis senti épaulé dans ma mission. »

L'homme d'Église aborde tout naturellement son départ. Il affirme qu'il s'est détaché tranquillement de ses oeuvres sociales au cours des derniers mois. Il se dit confiant quant à leur avenir.

« Tout le monde se remplace. L'oeuvre se poursuit, ce n'est pas la fin. Pour la suite, je fais confiance aux personnes qui sont là et avec qui j'ai travaillé. Je souhaite que l'oeuvre de l'équipe continue à répondre aux besoins des personnes tout en s'adaptant aux besoins. »