Le développement au club de golf de Saint-Prime lancé au printemps

Déjà, 11 des 18 terrains appartenant à l'organisation du golf ont trouvé preneur.

Six de ceux-ci sont situés en bordure du lac Saint-Jean alors que les cinq autres se trouvent dans un boisé. La municipalité de Saint-Prime détient aussi des terrains dans ce secteur et elle remarque un certain intérêt de la part de futurs acquéreurs.

« Il y a trois ou quatre personnes qui seront relancées sous peu puisqu'elles nous ont démontré le désir de devenir propriétaire d'un terrain. Le secteur des Hirondelles est un projet de développement qui nous permet de donner un coup de pouce financier à l'administration du golf, assurant ainsi sa pérennité », affirme le maire de Saint-Prime, Lucien Boivin.

Le maire ajoute que pratiquement toutes les infrastructures nécessaires au développement du futur quartier sont mises en place, telles que le réseau d'aqueduc et d'égout.

« Hydro-Québec installera aussi les infrastructures dans les prochaines semaines. Nous sommes enchantés par le projet, d'autant plus que pratiquement tous les futurs citoyens sont des gens de l'extérieur. Ces personnes ont opté pour notre milieu et nous en sommes flattés », poursuit le maire Boivin. Après avoir frôlé la fermeture définitive à la suite de déficits récurrents importants, le terrain de golf est reparti sur de nouvelles bases, au printemps 2016, lors de l'annonce entourant ce nouveau projet de développement.