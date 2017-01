Radiothon de la Fondation Maria-Chapdelaine: la population généreuse

Encore cette année, la population a été très généreuse. « Nous le constatons lors de la guignolée des médias, notre secteur récolte le plus au prorata de la population. Et pour la Fondation, les gens sont toujours aussi généreux. Ils savent que les sommes sont bien investies dans des équipements qui améliorent notre hôpital et les autres établissements », a souligné le président de la Fondation, André Perron.

Il était très reconnaissant de l'implication de Louise Morin qui a accepté la présidence d'honneur, contribuant à dépasser l'objectif de 175 000 $. Cette somme servira à acheter un analyseur automatisé de biochimie. « Nous avions sur la liste des besoins pour des lits surbaissés pour les CHSLD et des lits spéciaux pour les personnes plus corpulentes. Nous allons donc les acheter », a-t-il informé.

En 2017-2018, ce sont quelque 800 000 $ qui seront investis dans des équipements. « Nous avions une réserve pour acheter un équipement de 470 000 $ pour la colonoscopie. Comme nous avons toute la somme nécessaire, on va pouvoir l'acquérir. Nous avions une liste d'équipements promis, mais qui n'avait pas été achetés à cause du ralentissement dans les procédures qu'a causé la création du CIUSSS. Nous sommes fiers de pouvoir investir dans notre 800 000 $ pour améliorer les soins. »

En plus de toutes les entreprises sollicitées, une armée de bénévoles sillonne les rues du territoire pour amasser le plus d'argent possible.

Cette récolte de 235 900 $ se situe dans la moyenne. Malgré la création du CIUSS, la générosité n'a pas baissé, car la population sait que l'argent versé à la Fondation va en entier pour l'achat d'équipements à l'hôpital de Dolbeau-Mistassini.