Serge Simard en furie contre Rio Tinto

Le député de Dubuc à l'Assemblée nationale est furieux contre la multinationale de l'aluminium et n'a pas attendu pour leur faire savoir, et ce, dès dimanche, alors qu'il apprenait que l'entreprise voulait déployer à La Baie un plan de compressions pour économiser 20 M $. Ces économies seront réalisées avec l'abolition des postes (12M $), ainsi qu'une réduction dans les avantages consentis depuis l'ouverture de l'usine en 1979 dans les conditions de travail (8M $) pour contrer la syndicalisation.

En plus d'aller à l'encontre des principes de base en communication, Serge Simard considère que l'entreprise aurait eu tout intérêt à trouver des solutions à ses problèmes en s'adressant directement aux travailleurs. « Si c'est vrai que les ressources humaines c'est important, ça veut dire que les travailleurs font partie de la solution et non du problème. Ce n'est pas ce qui s'est passé depuis dimanche et ce qui a été confirmé mardi par l'entreprise. »

« Tout le monde comprend aujourd'hui qu'il faut performer pour assurer l'avenir d'une usine. On aurait pu demander aux travailleurs de participer à l'élaboration des solutions pour en arriver à des idées intéressantes pour l'avenir. Ce n'est pas ce qui s'est passé et c'est évident que les gens ne sont pas contents de la situation. »

Serge Simard évoque les privilèges accordés à l'entreprise pour l'exploitation des forces hydrauliques. Il signale la vente à Hydro-Québec de plus de 20 M $ d'électricité. Pour le député, il est clair que la communauté est en droit de s'attendre à plus de considération lorsque l'entreprise prend des décisions dont les impacts économiques seront importants. Dans le présent cas, Serge Simard juge que la décision est considérable pour le milieu baieriverain.

L'entente de continuité fera l'objet d'une vérification de la part du gouvernement. Serge Simard a demandé aux fonctionnaires des ministères concernés par cette entente signée en 2010 de vérifier ce qui avait été réalisé depuis la signature.