Jeux du Québec: le centre-ville d'Alma bien vivant

Le lancement de la programmation complémentaire de la 52e Finale des Jeux du Québec à Alma a permis de constater au moins une chose. Pendant que les athlètes iront au bout de leurs limites, les familles, visiteurs et invités auront plusieurs options pour passer le temps et se la couler douce.

Le comité organisateur a franchi une nouvelle étape mercredi matin en dévoilant les activités prévues entre le 25 février et le 4 mars. Plusieurs sont offertes au public chaque jour dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture, qui elle est programmée le 24 février au nouveau centre multisport d'Alma.

Jeux gonflables, démonstrations de motoneiges, bubble football, parcours à obstacles, jamboree de snowboard, initiation au handball, tournoi de hockey et feu de camp sont parmi les nombreuses options possibles. Les différents sites seront tous positionnés à l'intérieur du centre-ville d'Alma.

«Depuis un an, les idées ont beaucoup cheminé et ce qu'on présente aujourd'hui, on en est fier, a soutenu le directeur de la programmation de la 52e Finale des Jeux du Québec, Jérémie Cloutier. On croit être capable de montrer aux milliers de visiteurs la couleur de notre région, dans une atmosphère festive au coeur du centre-ville. Si on réussit à le faire, on va pouvoir dire mission accomplie. L'objectif de tout ça, c'est que les gens de l'extérieur, à l'été 2017, à l'hiver 2018 ou après, puissent revenir au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'ils ont connu notre belle région. Énormément de gens ne la connaitront pas avant de venir ici pour la première fois et ils ne l'auraient jamais connu si nous n'avions pas eu la présentation des Jeux du Québec. On veut drainer ces gens-là à venir passer leurs vacances chez nous.»

Le bonbon

Les activités à l'horaire pendant 10 jours à Alma viennent mettre de la chair autour de l'os qui est en fait les compétitions sportives, a convenu M. Cloutier.

«La programmation complémentaire, c'est un peu notre bonbon, a-t-il fait valoir. On est allé chercher des partenaires qui voulaient s'impliquer, soit financièrement ou en temps, pour être capable de faire quelque chose de bien. C'est avant tout le milieu qui sort gagnant de la programmation complémentaire de la 52e Finale.»

Si le dévoilement des activités est un pas de plus vers la finalisation du dossier qu'est l'organisation des Jeux du Québec, il demeure que les compétitions sont le nerf de guerre de l'équipe organisationnelle. D'ici le 24 février, Jérémie Cloutier et son équipe vont s'assurer de compléter tous les dossiers qui ont été ouverts. «Il reste des petites choses à fignoler, mais chacun des comités sait ce qu'il a à faire et on est prêt à livrer la marchandise», a-t-il lancé avec assurance.

«On a quand même 22 sports à organiser et on a un changement de bloc (de compétitions) à travers tout ça. Le plateau sportif qui va être occupé durant le premier bloc un va être démonté en une nuit seulement pour en monter un nouveau. La journée du changement de bloc, 1700 athlètes vont quitter et 1700 autres vont arriver, donc ça amène son lot de défis.»

Près de 3500 athlètes sont attendus à Alma entre le 24 février et le 4 mars.