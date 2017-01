Dunn garde un bon souvenir de Louis-Charles Fournier

L'homme aujourd'hui âgé de 64 ans a été reconnu coupable à deux reprises du meurtre de son associé, l'avocat civiliste Serge McNicoll.

Au début de septembre 1978, au cours d'une promenade au bord du lac Saint-Jean, à Saint-Gédéon, Serge McNicoll est transpercé d'une balle. Il est accompagné de son associé, qui s'exerçait au tir au pigeon d'argile.

Une première autopsie conclut à un accident. Mais quelques semaines plus tard, après l'enterrement de Me McNicoll, une nouvelle expertise est demandée. Le corps est exhumé et les pathologistes mentionnent qu'il s'agit d'un meurtre et que la victime a été tirée à bout portant par une arme de poing.

Encore aujourd'hui, cette cause fait partie des plus importantes dans les annales judiciaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Meurtre prémédité

Michel Dunn est arrêté et accusé à Roberval de meurtre prémédité. Au procès, il se défend seul et est reconnu coupable de meurtre non prémédité. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant d'avoir purgé 13 ans de pénitencier.

Les juges de la Cour d'appel du Québec ordonnent un nouveau procès à la suite des représentations de son nouvel avocat, Me Louis-Charles Fournier. Au final, Dunn est encore reconnu coupable, sauf que cette fois-là, la peine minimale à purger est fixée à 20 ans.

Un chic type

« Pour l'appel et le deuxième procès, j'ai fait appel à Me Louis-Charles Fournier, qui était le meilleur de la région comme avocat. Il avait toute une réputation et en plus, c'était un chic type », indique Michel Dunn, lors d'un entretien téléphonique avec Le Quotidien.

«Au procès, il n'a absolument rien eu à se reprocher. La Couronne est arrivée avec de petites nouveautés dans sa preuve. Elle était en partie différente. J'ai été reconnu coupable. Je n'ai absolument rien à dire du travail de Me Fournier», de préciser M. Dunn.

Plus de contact

L'ex-détenu dit n'avoir jamais eu de contacts avec son avocat à la suite de sa deuxième condamnation.

«Une fois au pénitencier, je me suis dit que je devais faire mon temps. Il n'est pas facile non plus de contacter les gens de l'extérieur. On se garde du temps pour la famille. Je n'ai donc pas eu l'occasion de parler avec Me Fournier par la suite», note Michel Dunn.

Ce dernier a pu recouvrer sa liberté après avoir passé 17 années derrière les barreaux. Il est sorti à l'âge de 42 ans. Il s'est installé à Montréal où il a notamment oeuvré, pendant 15 ans, auprès de l'organisme Option Vie, afin de venir en aide aux détenus.

«Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon emploi du temps et nous travaillons avec les détenus âgés. Nous essayons de les habituer à de nouvelles habitues alimentaires, à faire de l'exercice et à les préparer à leur sortie de prison», explique l'homme de 64 ans.