 Voie de contournement à Magog: Alfred Boivin est le plus bas soumissionnaire 

Les Entreprises Alfred Boivin, de Chicoutimi, ont déposé la plus basse soumission en vue de la réalisation de la première phase de la nouvelle voie de contournement des quartiers Delisle et Isle-Maligne, à Alma, par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

L'entreprise a déposé une soumission de 8 M$ pour l'aménagement d'un tronçon de 2,4 km entre les installations de Construction Proco de Saint-Nazaire et le pont J.F. Grenon.

En entrevue, le directeur général de l'entreprise, Stéphane Boivin, s'est dit très heureux d'avoir été le plus bas soumissionnaire devant cinq autres concurrents parmi lesquels figurent trois firmes régionales. « Les travaux d'aménagement routier que nous allons réaliser constituent la portion centrale de la voie de contournement. Il est probable qu'un autre appel d'offres soit publié pour la réalisation de la route 172 jusqu'à près de la ressourcerie », a indiqué M. Boivin.

Au printemps

Le travail de la machinerie devrait débuter dans les premiers jours du printemps et devrait occuper une quarantaine de travailleurs de la construction pendant les deux années de réalisation du projet.

La nouvelle route aménagée au cours des quatre prochaines années sera d'une longueur de 4,8 km et comportera une section à quatre voies divisées entre l'intersection de la rue Sainte-Cécile et celle de la route 172 à Saint-Nazaire ainsi qu'une section à deux voies contiguës au nord de la route 172. La construction de deux carrefours giratoires, d'une voie cyclable, de trottoirs, de buttes antibruit et d'une passerelle multifonctionnelle au nord de l'intersection du chemin de la Grande-Décharge, accessible aux piétons, aux cyclistes et aux motoneiges, fait partie du projet.

Selon les données du MTQ, en 2014, 15 600 véhicules empruntaient la route 169 dans les quartiers Delisle et Isle-Maligne.